Néixer en temps de confinament i coronavirus

Si l'embaràs i el part ja són moments que, per defecte, venen acompanyats d'un mar de dubtes i preguntes, el coronavirus i el confinament han multiplicat encara més la incertesa per a totes aquelles mares (i pares) a qui la pandèmia els ha enganxat sortint de comptes. A la gran majoria, els preocupa que un eventual contagi augmenti el risc en el part i afecti la criatura però, afortunadament, l'hospital Santa Caterina de Salt va informar ahir que dues mares positives de coronavirus SARS-COV-2 havien donat a llum amb èxit i que els nadons estaven «perfectament sans i sense problemes».

«Ens ha semblat important comunicar-ho per tranquil·litzar la majoria de mares i embarassades», va explicar a Diari de Girona el cap de servei de Ginecologia, Joan Meléndez, que també va avançar que una d'elles ja estava a casa i que l'altra segurament tindria l'alta avui. Segons va detallar, durant el confinament tenen instaurada l'alta precoç «per marxar a casa aviat», a partir de les 12 hores, perquè «l'hospital és un focus infecciós».

En anticipar la sortida, els reserven una hora al CAP per fer la prova del taló als nounats, que se sol fer entre el 3r i 5è dia de vida per descartar possibles malalties. Pel que fa al seguiment del postpart a la mare, es fa principalment per via telefònica, a càrrec de la llevadora. «I si sorgeix algun problema, es fa la visita presencial», va aclarar Meléndez. A més, va recordar que encara que la mare tingui coronavirus pot alletar igualment, ja que els beneficis són superiors als riscos. «El contagi es dona a través de la respiració, de la saliva –va assenyalar–, l'important és que es posi la mascareta per donar el pit i fer el contacte de pell amb pell». En aquest sentit, no s'ha registrat cap cas de contagi vertical (en l'embaràs, a través de la sang o la placenta) ni a través de les secrecions, com les del part o l'alletament.



«Ens van atendre molt bé»

Núria Prat i Josep Llopis, veïns de Sant Hilari Sacalm, van estrenar-se com a pares a l'hospital Santa Caterina el primer diumenge de confinament, el 15 de març, quan tot just es començaven a implementar les noves restriccions de l'estat d'alarma. «A urgències en aquell moment estava tot molt tranquil. Ens van atendre molt bé, de seguida ens van fer passar a la zona de parts i allà, amb màscares i tot molt aïllat, sense gaire contacte amb les infermeres ni res, vam tenir la Maria», explica Llopis. Una de les coses més dures, però, ha estat no poder-ho compartir com voldrien amb els familiars. «Un moment així, que t'agrada compartir amb amics i família, l'acabes vivint una mica sol», lamenta. «Aprenent a base del que ens anem trobant, no tenim l'ajuda de la gent que t'estima a la vora», comenta. Com que l'endemà del naixement tots els comerços ja estaven tancats, han hagut de comprar algunes peces de roba per internet, ja que la nena ha nascut amb menys pes del que els metges havien previst.

Cristina Puigdevall i Arcadi Faxedas, veïns de Fornells de la Selva, van tenir la Blanca –germana de la Dàlia–, el 8 de març i, després de la visita pediàtrica, ja els van ordenar que no sortissin de casa ni tinguessin visites. «Només l'han vist els nostres pares i un germà. La resta l'ha vist digitalment, en fotos o en vídeotrucada», explica Puigdevall. Com que han tancat el CAP del poble, li fan el seguiment del pes a casa i parlen amb la infermera per correu electrònic. El confinament també ha repercutit en els tràmits, que van més lents i, en molts casos, s'han de fer telemàticament o només amb cita prèvia. Per tramitar la seva baixa per paternitat, Faxedas va haver d'anar fins a Calella de la Costa, ja que a la província de Girona no li donaven hora fins al cap d'un mes, ni tampoc l'opció d'agafar número i esperar el torn.

Els tràmits angoixen molts futurs pares i mares, afectats pel confinament. «Això sí que és una preocupació molt gran. Si hi ha un pas que no el pots fer, ja no pots fer tots els altres», explica Estel Ciurana, embarassada de 38 setmanes.