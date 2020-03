Neva a l'Alt Empordà, la Garrotxa, el Ripollès i la Cerdanya

La neu avui està tenyint de blanc més indrets de les comarques de Girona.



Si ahir es va centrar en zones on és més habitual com el Ripollès i la Cerdanya.



Avui el matí ja s'han pogut veure els primers flocs de neu en punts de l'Alt Empordà, com a Albanyà. També neva a Ripoll o Das, segons informa el Meteocat.



Aquest és l'aspecte de Llanars, aquest matí:





A la Garrotxa també hi ha començat a caure neu, per exemple, hi ha hagut una enfarinadaLa cota volta els 600 metres però es poden veure nevades per sota d'aquesta altura, segons el Servei Meteorològic de Catalunya.La situació meteorològica està deixant també un ambient d'hivern. Les temperatures també es mantenen molt baixes.Les mínimes per exemple s'han mogut en registres més típics delAquest segon dia de nevades coincideix amb una situació de confinament a les llars arran de l'estat d'alarma en vigor per lluitar contra el coronavirus.Això provocarà que moltes de les instantànies que es vegin d'avui siguin fetes des dede molts habitatges, ja que la gent no pot sortir al carrer.Els gruixos de les nevades seran destacables al Pirineu, on ja haurà nevat per segon dia consecutiu.Aquest és l'aspecte de la Molina:En altres punts de les comarques de Girona, les precipitacions són en forma de pluja o pedra.aquest matí per exemple, ha quedat tot ben blanc arran dA partir de demà tot i que podrà caure pluja en punts de la demarcació, ja no hi haurà nevades a cotes menys habituals.