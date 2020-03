Una nevada deixa imatges de postal en uns Pirineus deserts

Avançat ja el mes de març, i ja en plena primavera, la nevada que va caure ahir al Pirineu va deixar imatges de postal a les estacions d'esquí gironines, tancades des de fa dies per la pandèmia del coronavirus. En les fotografies divulgades per Ferrocarrils de la Generalitat -que va explicar que havien estat preses per treballadors que estan fent tasques «essencials i inajornables» de desmuntatge i vigilància- es poden veure les pistes d'esquí de les diferents estacions totalment buides i cobertes per un mantell de neu recent caiguda que cap esquiador ha pogut alterar.



A Puigcerdà es van acumular fins a vuit centímetres de neu, segons les dades del Servei Meteorològic de Catalunya. Es tracta d'un gruix similar al registrat en altres poblacions de la Cerdanya. A més, la Generalitat va emetre un nou avís davant la possibilitat que caigui neu a quotes baixes a les comarques de l'Alt Empordà, la Garrotxa, el Ripollès i la Cerdanya. S'espera que es puguin acumular dos centímetres a partir dels 500 metres.



Però en un moment en què és impossible sortir de casa per esquiar, fer ninots o ni tan sols una guerra de boles de neu, a les xarxes socials va sorgir ahir l'etiqueta #nevadaconfinada, amb la qual nombrosos usuaris van compartir les seves fotografies.





El Ripollès, també emblanquinat



Al llarg de tota la nit, i també durant el matí, les precipitacions en forma de neu van arribar tant a la Cerdanya com al Ripollès. Puigcerdà es va llevar amb una fina capa de neu i, segons l'observador meteorològic de la ciutat, Jordi Queralt, a les vuit del matí ja hi havia vuit centímetres de neu i la mínima havia caigut fins a -1,4 graus.



Aquesta neu tardana també va sorprendre els veïns de localitats com Das (10 centímetres de neu acumulada), Campdevànol (2 centímetres), Camprodon, Alp o Sant Pau de Segúries (1 centímetre): depenent de la cota, van registrar una simple emblanquinada o es va acumular una capa més destacada. A Ulldeter, van arribar a acumular-se fins a divuit centímetres de neu.





Finestres nevades, avui pic.twitter.com/OFzDQIWPHb — enric call grau (@enriccall) March 25, 2020

Baixada de temperaturesPel que fa a les temperatures mínimes, van caure sensiblement respecte a dies anteriors. Així, a Tosa d'Alp el termòmetre es va desplomar fins a -9,8 graus, a Meranges se'n van registrar -6,9, i a Das, -1,7. Tot i ser positives, també van destacar les mínimes baixes a Olot (0,6 graus), la Vall d'en Bas (1,3 graus) i Sant Pau de Segúries (0,7 graus).