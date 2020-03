Operació targetes menjador escolar arreu de Girona

Casa per casa, en pavellons o en equipaments de l'administració amb cita prèvia, aquests són els mètodes principals que els ajuntaments estan utilitzant per entregar les targetes moneder per comprar aliments mentre les escoles continuïn tancades. Els operatius s'han posat en marxa aquesta setmana, però sobretot aquest dijous han arribat al gruix de les famílies amb fills que tenen beques menjador. Ara bé, tal com ha apuntat el Consell comarcal del Gironès, aquest recurs també es donarà a altres casos que es trobin en una situació vulnerable si així ho determinen els serveis socials.

D'entrada, cada targeta –que s'utilitza com una VISA i permet adquirir menjar en qualsevol establiment– té quaranta euros corresponents als primers quinze dies de confinament per evitar el contagir del coronavirus, i es va carregant amb quatre euros diaris per cobrir els àpats que s'haurien de fer en el servei de menjador escolar. El Departament d'Educació s'ha compromès a anar-les recarregant si el tancament dels centres per la pandèmia s'allarga i, en una entrevista a TV3, el conseller Josep Bargalló ha plantejat la possibilitat que s'utilitzin durant el període de Setmana Santa.



Missatges per organitzar l'entrega

Els consells comarcals, amb les competències delegades en el servei de menjador, han rebut les targetes d'Educació i la majoria s'estan fent arribar a les llars a través dels ajuntaments. Per organitzar-ho, les famílies han rebut un missatge de text als telèfons mòbils amb instruccions per a cada cas.

Al Gironès, s'han repartit 5.077 targetes. El paquet més nombrós, 2.592, es correspon a Girona, on la distribució ha començat casa per casa o al pavelló de Vila-Roja pel que fa a les famílies dels barris de l'est de la ciutat. Una altra quantitat important, 997 targetes, també s'han entregat aquest dijous a la pista poliesportiva del Pla, amb horaris convinguts i la col·laboració d'una cinquantena de persones voluntàries; entre elles, integrants de l'associació Salt'Educa que, per la seva banda, han donat material escolar a les famílies.

A l'Alt Empordà, els tutors de 3.062 escolars amb beques menjador ja estan rebent la targeta per comprar menjar –en alguns casos, a domicili i en d'altres, després de pactar dia i hora de recollida.

El mateix passa a la Selva, amb més de 3.000 beneficiaris d'aquest recurs que entreguen els consistoris, tot i que també es pot anar a buscar a la seu del Consell a Santa Coloma de Farners si es demana cita abans.

Mil vuit-centes més s'estan lliurant al Baix Empordà a través dels governs locals; el mateix sistema que s'utilitza al Pla de l'Estany, la Cerdanya i el Ripollès, que no han especificat la quantitat tot i que el desembre del 2019 ja havien concedit unes 600, 200 i 170 beques menjador, respectivament.

Finalment, el Servei d'Educació de la Garrotxa s'ha coordinat amb el Consorci d'Acció Social de la comarca i ja ha acabat de repartir les 1.400 targetes moneder que els pertoquen. A Olot, es s'ha fet al pavelló firal, amb totes les garanties sanitàries, i a la resta de poblacions s'ha acordat un moment determinat per a recollir-les.

D'altra banda, tant la Federació d'associacions de famílies de pares d'alumnes de Catalunya (Fapac) com el sindicat CCOO han acusat el Departament de perjudicar el personal dels menjadors escolars perquè ha canviat el decret que permetia mantenir els llocs de treball. Poques hores després de fer-se públiques aquestes queixes, la Conselleria ha emès un comunicat en el qual assegura que garanteix el pagament de les empreses contractades per l'administració, mentre que indemnitzarà –sense concretar de quina manera– les contractades per les AMPA.



Demanen ajornar les oposicions

En un altre ordre de temes, la Intersindical-CSC ha demanat al Departament d'Educació que ajorni les oposicions per a docents fins a una altra data que permeti als aspirants preparar les proves adequadament.