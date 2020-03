Les policies locals «canten» als nens l'aniversari feliç

Les policies locals d'ençà que ha entrat en vigor l'estat d'alarma s'han convertit en els seus principals vetlladors.

Els agents es passen moltes hores fent controls i patrullant pels carrers per tal que la gent no trenqui el confinament.

Hi ha alguns cossos policials però que han decidit que també és hora de donar alguna petita alegria a la població, sobretot als més petits, en temps difícils com és el de la crisi del coronavirus. La iniciativa consisteix a "cantar-los" l'aniversari a aquells que compleixin anys.

Tot va començar a Tossa de Mar un dia que un agent va posar la música alta pel carrer quan patrullava i els veïns no el paraven d'aplaudir, recorda el cap de la Policia Local, Josep Sánchez.

D'aquí va néixer la proposta de "cantar" l'aniversari feliç als més petits des del carrer. Un gest que consisteix en els pobles que s'ha posat en marxa la iniciativa, a anar a les portes de l'edifici on hi ha el nen o nena que fa anys i se li posa la música de l'aniversari feliç.

En aquests moments ja hi ha diverses policies que s'han sumat a fer més passables aquests dies als nenes i nenes que fan anys.

Ho han posat en marxa a banda del cos policial de Tossa, a Anglès, Lloret de Mar, Caldes de Malavella, Palamós i Sarrià de Ter. A Santa Coloma de Farners, la policia local ho començarà a fer aquest divendres.

Mentre que a la Jonquera i Riudellots de la Selva -on hi ha un cos de vigilants municipals- està previst també en pocs dies.

De fet, a Riudellots avui han anunciat que es posava en marxa aquesta activitat i demanen que qui s'hi vulgui sumar enviï un correu electrònic als vigilants.

L'edat elegida per la majoria de policies locals és la de nens i nenes d'entre 2 a 12 anys perquè així són més conscients del què fan els agents, com indica el sergent de la Policia de Caldes, Xavier Muñoz.

Músiques diferents a Tossa

A Tossa de Mar a banda de felicitar aniversaris als més petits, ahir per exemple, ho van fer amb un avi a qui la família ho va demanar. El sergent Josep Sánchez destaca però que aquesta iniciativa a Tossa s'està vivint com un esdeveniment i que les xarxes socials de la policia treuen fum. El motiu és que s'han reinventat, no van només a cantar l'aniversari feliç sinó que ara cada dia es fa una votació a través de Facebook entre la població que vol, sobre una cançó que volen que els policies posin quan passen pels carrers i també, els serveix per felicitar algú quan ho demana.

"Està tenint una gran demanda això", però ressalta el sergent, que és una activitat que fan només 10 minuts al dia a les vuit del vespre i fins i tot, amb policies que voluntàriament volen animar a la gent. En total, hi ha tres patrulles actives aquella hora a Tossa, que a ritme de la cançó elegida. "Avui podria ser que en sonés una de Sopa de Cabra", explica mentre comenta que és per ara "la més votada a les xarxes socials".

Les patrulles circulen pels carrers principals i en alguna urbanització a tocar del centre del poble, explica, però afegeix, que les peticions cada cop van a més. Fins i tot, hi ha cossos de seguretat de tot l'Estat que s'han posat en contacte amb Tossa, assegura, per saber de la iniciativa. El cap de la Policia de Tossa assegura que tot va començar per fer més passable aquest confinament i ara, assegura que s'ha convertit en un "esdeveniment molt emotiu, no m'ho creia quan vaig veure tota la gent als balcons, aplaudint".

Gent gran també, a Sarrià

A Sarrià de Ter, la mesura ha tingut molt d'èxit. Ja fins i tot abans que les xarxes socials se'n fessin ressò. De la iniciativa en va informar l'Ajuntament, la policia i el mateix alcalde, Narcís Fajula. Des d'aleshores, algun dia fins i tot tenen dues actuacions d'aquest tipus. Sovint es fa per sorpresa de la persona que fa anys i inicialment es feia només a les nenes i als nens. Però també es fa per gent gran, Com en un cas que una filla ho va demanar per la seva mare que viu sola.La petició s'ha de fer enviant un correu electrònic a la policia uns dies abans que sigui el dia.

El responsable de la policia de Sarrià de Ter, Toni Carrera, explica que tenen aniversaris ja demanat per a meitat del mes d'abril. L'èxit és tal que els hi han arribat peticions de Sant Julià de Ramis, que han derivat als vigilants d'aquest municipi i del barri del Pont Major de Girona, que han traslladat al cos policial de la capital.

Carrera explica que la mesura pretén que els nens que fan el seu aniversari en unes condicions diferents de les habituals puguin tenir almenys aquest record. Un cotxe de la policia fa sonar una cançó d'aniversari, la del Club Súper 3, i les sirenes del cotxe policial. El jove espectador ho segueix des del balcó o la finestra i ho sol gravar per tenir-ho de record.



Emoció a Anglès

Anglés és un dels pobles que dimecres va fer el seu primer aniversari. El cap de la Policia Local, el sergent Joan Bórquez explica que van decidir unir-se després de saber de l'experiència de Tossa. Per posar-ho en marxar ho canalitzen a través de l'ajutnament -trucant o per Whatsapp- i després ell ho gestiona. En el cas d'Anglès, a les cinc de la tarda es posen en marxa, explica, posen les sirenes en funcionament quan són davant de la casa i després li posen la cançó. "El nen aplaudeix des del balcó, la família i també els veïns, és molt emotiu, ens costa aguantar l'emoció". El sergent destaca que és una "activitat molt ben rebuda" i que ja tenen peticions.

Ahir van anar a visitar des de fora a un nen de 9 anys i una de 12. Per a Bórquez, aquesta acció de la policia "serveix perquè dins del que està passant, hi hagi una nota d'esperança i de que vegin que estem per tothom. Que el fet de que estem vivint moments durs, ningú s'oblida dels quals seran el nostre futur i dels que són el nostre passat. No tot ha de ser denúncies, amonestacions, i tristor". El cap del cos també afirma que se'ls ha demanat fer aquest gest amb la gent gran i afirma que "per descomptat que ho faran".



Gran demanda a Caldes

A Caldes de Malavella també es van estrenar aquest dimecres. El protagonista va ser un nen de sis anys. El sergent Xavi Muñoz destaca que va ser una "sensació increïble, només cal veure la cara dels nens". Per poder-ho gestionar, demanen als pares i mares que es posin en contacte amb la Policia Local a través de Facebook o Whatsapp i a partir d'aquí, els agents s'organitzen. La idea és que hi vagi una patrulla, diu el sergent, però "si el servei ho permet hi anirem dues patrulles". De moment estan tenint una gran demanda.



Des de dimarts, a Lloret

A Lloret de Mar, la Policia Local va començar a implantar l'activitat el dimarts. Els agents intenten fer dos aniversaris per dia, si el servei els ho permet. Com passa a les altres localitats, els agents també posen la cançó des de fora el carrer per a les criatures.



Un "carnet" de policia, a Palamós

La Policia Local de Palamós també felicita l'aniversari als infants durant el període de confinament. En aquest cas però l'acció va adreçada a infants menors de 8 anys, i es realitzarà sempre que el servei ho permeti asseguren. El primer es va realitzar aquest dimecres. Com a la resta de pobles, la policia s'adreça al domicili de l'infant, amb el cotxe patrulla, posen en marxa els llums d'emergència i en aquest a més, els agents li fan l'obsequi d'un"carnet" de policia. Els pares que vulguin sorprendre els seus fills amb aquest gest, cal que s'adrecin per correu electrònic a la policia local

Demà s'estrenen a Santa Coloma

A Santa Coloma de Farners, una ciutat amb més habitants, per poder veure si donaven a l'abast han fet un petit estudi del padró i aquest divendres s'estrenaran. Per tal que les famílies hi contactin, si volen que la policia els "canti el feliç aniversari", han difós a través de les xarxes de l'ajuntament un cartell on s'informa que aquell qui vulgui adherir-se només els ha d'enviar un correu electrònic. Asseguren que han optat per sumar-se a l'activitat perquè "són dies complicats per a tothom, però per als infants de casa encara més i si s'acosta una data tan assenyalada com el seu aniversari, és encara una mica més difícil".

