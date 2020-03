La selectivitat es farà, amb canvis, entre el 22 de juny i el 10 de juliol

La selectivitat es farà entre el 22 de juny i el 10 de juliol, i abans del 10 de setembre pel que fa a la convocatòria extaordinària. Tant les dates definitives com la «flexibilització» del model d'examen es pactaran en una reunió entre el Govern, les universitats i els representants de l'alumnat, tal com va informar la Secretaria d'Universitats i Recerca de la Generalitat.

L'adaptació de les proves a la realitat imposada per l'emergència sanitària es va acordar ahir al matí en la Conferència sectorial d'Educació en què van participar, per videoconferència, els consellers de totes les comunitats autònomes. Després, la ministra Isabel Celaá va dir que es treballa perquè «cap alumne perdi el curs per la situació provocada per la covid-19». Celaá va justificar el canvi de model i contingut dels exàmens –que no va concretar– per «assegurar que l'accés a la universitat es produeix en termes d'equitat i justícia», evitant que no haver pogut treballar alguna matèria acabi perjudicant els estudiants.

Universitats també va notificar que es mantenen les proves d'accés per a majors de 25 i 45 anys, així com la prova d'aptitud personal per entrar als graus universitaris de mestres.

A més, el Consell interuniversitari de Catalunya va adreçar «un missatge de serenor» als joves i les seves famílies, en el sentit que «es garantirà que els alumnes de la convocatòria 2020 accedeixin a la universitat respectant els principis d'igualtat, mèrit i capacitat». Alhora, els va recordar que al Canal Universitats tenen exàmens d'edicions anteriors per preparar la prova.

Per la seva banda, el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC) va demanar a l'administració que garanteixi beques salari per a l'alumnat que hagi de treballar quan acabi el curs; així com que es concreti el temari que entrarà als exàmens perquè el puguin preparar mentre duri el confinament, igual que el professorat.