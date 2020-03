SOS Costa Brava ja té més de 1.350 suports a les al·legacions al Pla Director

SOS Costa Brava ja ha recollit més de 1.300 suports a les seves al·legacions contra el nou Pla Director Urbanístic, a través de la campanya impulsada a la plataforma digital Change.org. Tal com va anunciar l'entitat, han decidit fer-ho a través d'aquesta fórmula degut a la complexitat que comportaria que cada persona individual s'hagués de descarregar els documents, signar-los i transmetre'ls a l'administració. La decisió d'utilitzar aquest mètode, de fet, ja es va prendre fins i tot abans de la irrupció de la crisi del coronavirus.

En els seves al·legacions, SOS Costa Brava demana a la Generalitat que desclassifiqui onze sectors més dels que hi ha previstos, la qual cosa suposaria impedir la construcció d'uns 20.000 habitatges més, a part dels 15.000 que ja deixaran de fer-se amb la proposta actual.

En el seu escrit, la plataforma ecologista apunta que el Govern català no ha tingut en compte qüestions essencials com el subministrament d'aigua -ja que hi ha molts aqüífers que actualment estan sobreexplotats- i lamenta que s'hagin exclòs del nou pla director cinc municipis -Castelló d'Empúries, Palafrugell, Palamós, Castell-Platja d'Aro i Calonge– que tenen el planejament adequat a la normativa de 2010, però que en els seus sòls urbanitzables encara tenen un potencial per a 9.234 habitatges més, que s'han de sumar als 15.000 que el pla ja permetrà desenvolupar.

D'altra banda, els ecologistes apunten que el document incompleix algunes directrius legals, ja que en alguns casos permet la construcció en espais PEIN, zones inundables, zones boscoses, a prop de rieres i en pendents de més del 20%. També volen que es prohibeixi qualsevol construcció a primera línia de mar.

Per a SOS Costa Brava, el pla actual, que desclassifica 91 sectors i preveu reduir-ne mig centenar més, «no és adequat ni resol el problema de sostenibilitat a la Costa Brava».