Els treballadors del Trueta poden aparcar gratis al pàrquing de Mifas

Els treballadors de l'Hospital Josep Trueta podrà aparcar gratis al pàrquing Vila Perpinyà, situat al costat de les consultes externes i gestionat pel Grup Mifas, mentre duri la crisi del coronavirus.

L'entitat ha decidit obrir la barrera d'aquest aparcament perquè els professionals sanitaris puguin aparcar de forma gratuïta a partir d'aquest divendres 27 de març i fins que acabi l'estat d'alarma per la Covid-19.

Segons Mifas, ha pres la decisió per tal que tots els professionals sanitaris que han d'anar a treballar tinguin el benefici de poder aparcar de forma gratuïta i fàcil, en una situació en què la prioritat és atendre a les persones.

La gratuïtat afecta el personal sanitari, administratiu, de laboratori i totes aquelles persones que desenvolupin una tasca dins de l'hospital.

Amb aquest gest, Mifas ha indicat que vol donar suport a tot el personal sanitari que aquests dies estan vivint una situació molt complicada tant per atendre un alt nombre de demandes de les persones, com per l'exposició constant a un possible contagi.