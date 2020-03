Unió de Pagesos vol garanties en el transport dels treballadors

El sindicat Unió de Pagesos (UP) insisteix al Govern espanyol per fer més clares les excepcions a què es pot acollir el sector agrícola i ramader, ja que hi ha mesures del Reial Decret d'aquesta quarantena que posen algun entrebanc, com és, per exemple, la limitació de la circulació a una persona per vehicle.

«El trasllat a les finques i granges dels treballadors en el sector agropecuari es fa inviable en molts casos, atès que una gran part dels treballadors són persones que o no disposen de vehicle propi o ni tan sols disposen del permís de conduir», lamenten des d'UP, que demanen una normativa clara al respecte, ja que això impedeix «desplaçar els treballadors per part de la mateixa pagesia» per arribar a les finques, granges, i als terrenys rústics.

El ministre d'Agricultura, Luis Planas, va comparèixer dilluns en roda de premsa i va precisar que, en el cas dels pagesos, sí que podien anar més d'un en un vehicle. «Nosaltres estem insistint als ministeris pertinents i continuem demanant que modifiquin el decret perquè sigui clar i nítid», va explicar a Diari de Girona el responsable d'UP, J. Carles Vicente. «Que ho digui un ministre està molt bé, però si el decret no es canvia no ens serveix, nosaltres el volem complir», va concloure. En el seu dia a dia ja han pres precaucions, com ara esmorzar per torns per evitar el contacte entre treballadors.