Els veterinaris gironins mantenen l'activitat donant prioritat a les urgències

Tindré problemes per trobar un veterinari, en l'actual estat d'alarma, si la meva mascota requereix d'assistència mèdica? La resposta és negativa. A Girona el sector està treballant amb relativa normalitat, donant això sí prioritat a les urgències, i aplicant i reforçant les mesures de protecció que requereix la lluita contra el coronavirus. Canis, per exemple, manté obert el servei hospitalari les 24 hores al centre de Mas Xirgu, com també el d'alimentació, però en canvi ha tancat fins a nova ordre serveis com el de perruqueria que oferia a la botiga de l'avinguda Pericot. «Hem fet torns de matí, tarda i nit i tot allò urgent ho fem. El que no ho és, mirem de posposar-ho», explica Jordi Cairó, un dels veterinaris responsable del centre.

Com la majoria de sectors, els veterinaris s'han hagut d'adaptar a la nova situació en un temps rècord i, com admet Cairó, «tampoc sabem amb certesa què pot passar d'aquí a deu dies». Els clients també estan «més mentalitzats» i s'han trobat amb una caiguda de les visites, fora de les més urgents, que sempre n'hi ha.

Des de Quissos Girona, Felip Rebled detalla que continuen oberts «amb més mesures de protecció, com la mascareta, guants, rentant-nos les mans encara més sovint, i mantenint les distàncies amb els propietaris, encara que sigui difícil si durant una visita m'han d'aguantar el gos». Rebled també admet que reben «menys visites» que abans del decret d'estat d'alarma i subratlla que els animals no són transmissors de la malaltia que ha capgirat el món. Les actuacions rutinàries, com les vacunacions, s'han reduït a zero i posposat i bàsicament atenen aquells casos més urgents. «Potser ens haurem d'anar adaptant, amb el pas dels dies, a les situacions que es vagin produint», apunta.

La Clínica Veterinària Olot també funciona aquests dies amb unes normes especials. Un dels seus especialistes, Xevi Lucas, explica que «ens hem organitzat, som tres veterinaris i una infermera i ara quan treballem només ho fem amb un».

Han reduït l'horari de visites a mitja jornada (dues hores al matí i dues més a la tarda) i únicament s'atén amb cita prèvia, per evitar que es concentri massa gent a la sala d'espera. Lucas detalla que si es pot evitar la visita presencial, ho fan: «Si es pot donar un tractament a través d'una consulta telefònica, millor, i d'altra banda també tenim un telèfon per a urgències», com una de les que van atendre a finals de la setmana passada: l'operació d'un gos amb una pedra a la bufeta que, finalment, va poder ser intervingut.