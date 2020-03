Una xarxa de voluntaris gironins fabrica a diari 500 pantalles facials per a sanitaris amb impressores 3D

Una xarxa de voluntaris gironins fabrica cada dia 500 pantalles facials per al col·lectiu sanitari, les forces de seguretat i altres professionals que estan exposats a la covid-19. El grup està format per 600 persones d'arreu de les comarques gironines que disposen de prop de 150 impressores 3D domèstiques.

Les pantalles han estat validades per l'Institut Català de la Salut i l'Institut d'Assistència Sanitària, que són les entitats que s'encarreguen de recollir-les de les cases dels voluntaris i dur-les als centres sanitaris. El grup busca altres persones que s'hi vulguin afegir.

La xarxa gironina, que està operativa des de fa deu dies, fabrica les pantalles facials de protecció per al coronavirus amb els seus recursos propis i les distribueix gratuïtament. Les pantalles, que són aptes per ser utilitzades a les unitats de cures intensives (UCI), consten de dues parts: la part impresa, que és fixa, i la part mòbil, formada per plàstic transparent.

El grup s'ha format per donar resposta a la manca d'EPI (equips de protecció individual) que pateix aquests dies el sector sanitari, i està obert a voluntaris que hi vulguin col·laborar. Baldiri Méndez, el seu coordinador, explica que "busquem gent que ens ajudi; no cal que tinguin impressores 3D; només ganes de donar un cop de mà. Tothom hi és benvingut", afirma el coordinador Baldiri Méndez. S'hi pot contactar a través de Facebook, Twitter i Instagram, al perfil @cv19fabgirona.

El grup no admet donacions econòmiques però sí que ofereix a aquelles persones que volen fer una aportació monetària la possibilitat de comprar el filament que utilitzen les impressores. Es tracta d'un material orgànic i biodegradable que prové del blat de moro.

El grup gironí forma part de CoronavirusMakers (www.coronavirusmakers.org), una agrupació estatal de metges, enginyers i dissenyadors que actualment està treballant en diferents prototips d'EPI i material sanitari per tal que, un cop els validin les autoritats sanitàries, també es puguin distribuir pels centres de salut.