Equips de desinfecció prenen els carrers

Els treballadors de la neteja dels municipis gironins han afegit una nova tasca a l'habitual recollida d'escombraries i la neteja viària. La desinfecció. Multitud de municipis ho estan fent en diferents punts a les zones més freqüentades i als contenidors i amb tota mena de sistemes, fins i tot amb tractors. I s'hi inclouen les urbanitzacions, allà on n'hi ha. Maçanet de la Selva és només un dels exemples.

A la capital gironina, la desinfecció a la via pública es fa amb aigua i l'1 per cent de lleixiu i en punts concorreguts com l'entorn de centres sanitaris, comissaries, supermercats i farmàcies, per exemple. «És l'adequat per matar el virus i no posa en risc a ningú», exposa el regidor de Sostenibilitat, Martí Terés.

A Figueres, es desinfecten els contenidors, a més de la via pública i punts sensibles. A la capital de l'Alt Empordà, com en d'altres municipis, s'ha detectat que hi ha ciutadans que deixen les deixalles fora dels contenidors per evitar tocar-los, segons han explicat fonts municipals d'àquesta àrea. Això obliga els escombriaires a agafar les bosses i abocar-les ells al contenidor o al camió. Un risc afegit per als treballadors. També va advertir-ho l'alcalde de Sarrià de Ter, Narcís Fajula.

A Blanes es desinfecten els contenidors incrementant les dosis de productes desinfectants en els serveis de rentat. A la ciutat selvatana, la desinfecció es fa en tres nivells: l'escombrat de les vies públiques s'està fent amb un sistema humit per no dispersar el virus, s'estan baldejant els carrers utilitzant el reforç de productes específics per la neteja viària amb productes desinfectants habituals i també es baldegen les zones d'ús públic, inclòs el mobiliari urbà, en especial les que estan properes als centres sanitaris. Així, es desinfecten els voltants dels ambulatoris, l'hospital Comarcal i l'Hospital-Asil Sant Jaume. També es desinfecten els espais públics més concorreguts, com, per exemple, les parades de bus o les rodalies dels grans supermercats.

A les grans ciutats com Girona, Figueres o Blanes s'ha reduït la neteja viària ordinària, perquè no hi ha tanta gent al carrer, i per tant, no es genera tanta brutícia. A Girona la reducció és d'un 20%. A Figueres, la neteja viària manual, abans diària, ara es fa un cop a la setmana. Es manté intacta la que es fa amb maquinària.

També s'han eliminat les deixalleries fixes i les mòbils a molts municipis, ja que els punts de recepció d'aquests materials també estan tancats. Però no a tots. A Blanes, els usuaris han d'accedir-hi d'un en un i respectant la distància mínima de seguretat amb els operaris del servei.

De la mateixa manera, no es fa el porta a porta per recollir a les zones comercials on es feia. A Girona, al Barri Vell, i a Figueres, al centre historic. La raó és senzilla: els establiments estan tancats.

Alguns treballadors s'han queixat que no tenen material adequat per treballar. El regidor de Sostenibilitat de Girona, Martí Terés, indica que segueixen el protocol i que s'ha anat prioritzant el material que s'anava disposant als qui realment el necessitaven. A Figueres, segons fonts de l'àrea, segueix la normativa establerta i és l'empresa mixta qui abasteix els operaris. A Blanes, s'hi han incorporat dosificadors de desinfectant a les cabines dels camions amb equips de més d'un treballador. A més, s'han reforçat les mesures de protecció personal en la recollida de residus de l'hospital Comarcal.

El que no ha canviat pràcticament enlloc és la freqüència de recollida dels contenidors. Tot i que en àres amb activitats econòmiques pot haver baixat, es considera que la brossa domèstica està augmentant perquè la gent fa tots els àpats a casa.