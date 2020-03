Girona cancel·la Temps de Flors pel coronavirus

La 65a edició de Temps de Flors, que s'havia de celebrar entre el 9 i el 17 de maig, no se celebrarà aquest any 2020 per culpa del coronavirus. L'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, va informar ahir a través d'una roda de premsa virtual que es va prendre aquesta decisió de manera consensuada amb tots els organitzadors i entitats que treballen per dur a terme el certamen: «Entenem que no es donen les condicions per poder-lo celebrar amb normalitat, hi ha molta aglomeració de persones», i és que l'any passat Girona, Temps de Flors va rebre 255.000 visitants.

L'alcaldessa també va assegurar que «és l'actitud més assenyada, no podem posar en risc els organitzadors ni els visitants» i va afegir que el consistori actualment està centrat en la lluita «contra els efectes d'aquest contagi».

Madrenas va avançar que els recursos que tenien previstos destinar a Temps de Flors els utilitzaran per «revertir els efectes» que es patiran després d'aquesta crisi sanitària, especialment els econòmics, perquè després d'aquest estat d'alarma «tindrem grans necessitats i des de l'administració haurem d'ajudar a reactivar tot el teixit econòmic i social de la ciutat». L'alcaldessa va informar que durant aquests dies de confinament la policia ha hagut de prendre mesures en «dos casos greus» de violència masclista, amb detinguts en les dues ocasions.

D'altra banda, va insistir en la importància que la ciutadania es quedi a casa, perquè ens trobem «en plena fase expansiva de la malaltia» i la situació empitjorarà en els pròxims dies. Per aquest motiu la policia ha intensificat el patrullatge al carrer i alhora s'ha reforçat la mediació per conflictes veïnals, «quan tothom és a casa poden sorgir conflictes», assegurava l'alcaldessa, com per exemple queixes generades pel volum de la música, i afegia que s'ha de trobar un equilibri entre «no molestar i ser comprensius».

Madrenas també va explicar que l'objectiu principal de l'Ajuntament és garantir els serveis bàsics i donar atenció als col·lectius més vulnerables. També va indicar que aquest matí rebran els llits per acabar d'habilitar el pavelló Palau-2 que permetrà acollir 80 persones sense sostre.

Durant la compareixença, l'alcaldessa també va fer referència que els serveis funeraris estan «superant la seva capacitat» i va indicar que des del consistori treballen en noves mesures com «l'ampliació d'espais» per donar-los suport. El fet que el Govern hagi aprovat la incineració dels difunts durant les primeres 24 hores possibilita que es redueixi el temps pels sepelis i crematoris. Així i tot, Madrenas va concretar que «podria haver-hi acumulació» a les funeràries i que «s'està treballant» per habilitar espais si es dona aquesta situació.

Pel que fa a la possible saturació dels centres sanitaris, l'alcaldessa va explicar que Salut ja ha triat un hotel de la ciutat per reconvertir-lo en hospital si fos necessari allotjar malalts amb coronavirus, tot i que no va dir quin. Fa uns dies en declaracions al Diari de Girona, el president de l'associació d'hostalers de Girona i radial, Josep Carreras, va explicar que s'havia posat a disposició del Departament de Salut l'hotel Carlemany, l'hotel Costabella, i els dos hotels Ibis.

Per últim, l'alcaldessa va explicar que de moment, no està previst aplicar més restriccions com podrien ser limitar el nombre de cops que es pot sortir a comprar per setmana o fixar diferents zones per passejar el gos.