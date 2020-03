A l'atur pel coronavirus

En uns moments en els quals les xifres de contagis i morts causats per la pandèmia del coronavirus són realment preocupants i les mesures per prevenir les infeccions són canviants i en ocasions contradictòries, la por i la incertesa pròpies d'una situació que ens supera a tots estan començant a provocar conflictes. Les discussions a les llargues cues de les farmàcies o supermercats pels torns o per la manca de distància de seguretat estan a l'ordre del dia. Un exemple molt gràfic d'aquesta tensió es es va produir fa uns dies en una càrnia de Riudellots de la Selva, una de les moltes empreses que, en fabricar productes de primera necessitat, han decidit mantenir-se obertes, fet pel qual molts empleats han d'anar presencialment als seus llocs de treball per mantenir la feina, tot i estar espantats . La setmana passada es va viure a l'empresa un episodi de tensió entre un treballador i els seus caps que va acabar en acomiadament. Concretament, l'empleat va ser acomiadat dimecres passat després d'haver expressat les seves queixes, pel que ell va considerar manca de mesures de seguretat a la companyia per evitar contagiar-se del coronavirus.

Aquest treballador va denunciar a principis de la setmana passada que només havien rebut una mascareta per ser utilitzada durant diversos dies i que havien de dinar en un menjador on s'acumulaven desenes d'empleats sense mantenir la distància de seguretat recomanada per les autoritats. L'empleat va fer diverses fotos i vídeos per denunciar la situació en la qual havia de treballar i això, segons ell, va provocar la fulminant reacció de l'empresa, que va decidir enviar-lo cap a casa precipitadament i de males maneres, amb la comunicació de paraula de l'acomiadament.

Aquest treballador va denunciar les condicions de manca de seguretat davant del sindicat UGT i els Mossos , i aquest cos policial va investigar els fets dimarts passat a la tarda, personant-se a les instal·lacions de l'empresa però sense ni tan sols entrar-hi un cop rebudes les explicacions pertinents de la gerència. Es dona la circumstància que el treballador acomiadamat va ser confinat a casa el dimecres 18 de març per ordre dels metges de l'hospital Santa Caterina de Salt, que van considerar que s'havia contagiat després de fer-li unes anàlisis i una radiografia dels pulmons, a falta de fer-li la prova del coronavirus, ja que només ha presentava símptomes lleus de la malaltia.

Un altre dels treballadors de la càrnia es troba confinat a casa pel fet que la seva dona és sanitària i ha estat en contacte amb contagiats per la malaltia, però cap dels dos té símptomes. L'absència d'aquest treballador a la feina, juntament amb algun episodi d'acumulació d'empleats al menjador a principis de la setmana passada, van generar certa incomoditat en la plantilla. Fa uns dies, l'empresa, que va convidar aquest redactor a visitar les seves instal·lacions, va assegurar no tenir constància oficial de cap contagi i va explicar que el dimarts, 17 de març, ja va habilitar més sales per fer els àpats perquè els seus treballadors poguessin mantenir la separació de seguretat, de la mateixa manera que va allargar els períodes de descans per poder menjar per torns i en sales separades. Així mateix, des d'aleshores la direcció de la càrnia insisteix a demanar els empleats perquè compleixin amb la prevenció requerida. L'empresa proveeix mascaretes a tots els treballadors que les sol·liciten –a més dels que les han de portar obligatòriament– i ha habilitat un servei d'autobús perquè el personals compleixi la normativa de mobilitat que fixa el decret d'estat d'alarma, que prohibeix compartir vehicle.



Sense referències clares

En aquest sentit, sobre possibles incompliments de les recomanacions de seguretat a principis de la setmana passada, l'empresa va assegurar que ha anat actuant conforme s'han anat produint els esdeveniments i admet que es tracta d'una situació nova per a tothom en la qual no sempre hi ha referències clares de com actuar. A més, recorda que fins al dissabte 14 de març no es va decretar l'estat d'alarma per part del Govern i que les especificacions derivades de la decisió no sempre han estat clares. La companyia sosté que sobre determinades qüestions –sense especificar quines– fins i tot ha rebut recomanacions contradictòries per part de les autoritats.