Mossos i policies locals intensifiquen els controls per evitar l'arribada cap a segones residències

Els Mossos d'Esquadra i les policies locals des d'aquesta matinada han intensificat els controls per evitar l'arribada de persones que tenen segones residències a les comarques de Girona.



Es col·locaran sobretot en vies d'accés a poblacions costaneres i del Pirineu.



És el segon cap de setmana que s'implementa aquesta mesura i que busca evitar que la gent trenqui el confinament. Però també, que es pugui estendre, en cas d'haver-hi contagiats, el coronavirus per altres zones de Catalunya.



Hi haurà controls conjunts entre ambdós cossos. Alguns d'ells, com els que van fer la setmana passada, els cossos de les policies locals intentaran blindar l'entrada a moltes poblacions de la Costa Brava.



Per part dels Mossos d'Esquadra, el cos desplegarà aquest cap de setmana un total de 200 controls policials en diferents punts de les carreteres i autopistes de Catalunya per restringir la mobilitat i evitar el desplaçament cap a segones residències.



A Cadaqués per exemple, l'ajuntament ja avisa a través de les xarxes socials de l'enduriment dels controls. Concretament asseguren que els agents de la Policia Local controlaran a tothom que entri al municipi i en cas de ser de gona residència, se'ls farà retornar a casa. Tot això sota el paraigua d'acabar "amb la possible sanció que es pugui derivar de l'incompliment de la Llei de Salut Pública".



Gairebé un miler de mossos d'Esquadra a Catalunya treballaran en aquests controls, dissenyats en el marc del dispositiu Oris.



Concretament, de les Àrees Regionals de Trànsit, de les Àrees Regionals de Recursos Operatius i de les Unitats de Seguretat Ciutadana s'encarregaran de dur a terme aquests punts de control.



Fins a 30.000 euros

Despleguem 200 controls policials a les carreteres i autopistes durant el cap de setmana. Per responsabilitat, #QuedatACasa, i no et saltis les restriccions. Fes-ho per tu, fes-ho per tots https://t.co/tbmmDMAxst pic.twitter.com/ZRB0qDrPqN — Mossos (@mossos) March 27, 2020

Segueixen les sancions

Un control de la Policia Municipal d'Olot

Reunions de gent

Els agents desplegats en aquests punts identificaran i denunciaran a totes aquelles persones que circulin sense cap motiu previst en la normativa vigent. Cal recordar que les sancions perLes activitats a l'aire lliure, com ara esquiar, passejar, fer esport, anar en bicicleta o practicar running estanEn aquest sentit, des del Cos de Mossos d'Esquadra es demana a la població que segueixi les mesures decretades en l'actual situació i no surti de casa a no ser per causes de força major o les que es preveuen legalment.Ahir a les comarques de Girona, el cos policial va aixecarA la resta del territori, les policies locals segueixen sancionant també.per exemple, ja s'han imposat 105 denúncies des que va entrar el vigor l'estat d'alarma. També es va detenir un home reincident.Ahir per exemple, en aquest municipi es va denunciar una persona que s'havia saltat el confinament i va dir-los als agents que estava pel carrer perquè "a casa no s'hi podia dia estar perquè la seva germana el manava massa".des de l'entrada en vigor del Reial decret, la Policia Local ha controlat 429 vehicles i ha identificat 103 persones, 57 d'elles han acabat amb un aixecament d'acta.La Guàrdia Urbana deahir va denunciar 13 persones i en va denunciar una altra. En total, des de l'inici de tot el procés, els agents han sancionat 366 persones i n'ha detingudes cinc. Una d'elles fa dos dies per saltar-se el confinament i intentar agredir els policies.A Castelló d'Empúries, des del 16 de març i fins avui, la Policia Local ha portat a terme 88 serveis que fan referència al decret de l'estat d'alarma. S'han aixecat 13 actes per incompliment del decret en termes de mobilitat i s'han fet 24 controls de pas. Pel que fa als vehicles que han passat pels controls han estat 1.636 i un total de 1644 persones.Els locals comercials també han estat objecte de verificació del compliment de l'estat d'alarma on s'hi ha fet 11 intervencions. Entre les actuacions diverses de la Policia Local també hi ha la col·laboració amb els Mossos d'Esquadra en una detenció.A la Jonquera, la Policia Local ja ha interposat 82 denúncies i ha hagut de fer 67 avisos a la gent durant els dies d'estat d'alarma., ahir l'alcaldessa Marta Madrenas va actualitzar les dades de la Policia Municipal i va assegurar que els Mossos i la policia ja han posat 595 denúncies a la ciutat i han reforçat la mediació per evitar conflictes veïnals., els agents s'estan trobant amb alguns reincidents. Fins dimarts, la Policia Local ja havia aixecat 256 denúncies. A, fins ahir els policies havien sancionat 31 persones.A la comarca de la Selva, la Policia Local de Santa Coloma ha denunciat 18 persones i per ara no han hagut de detenir a ningú per imcompliments.A Tossa de Mar, ja porten una vintena de denúncies -fins ahir- també per saltar-se el confinament. Una de les actes aixecades va ser a una parella de Badalona que va anar a passar per Lloret de Mar i Tossa, per anar fins a Calonge, segons van assegurar als agents.A Olot, fins dimecres s'han aixecat 83 actes per incomplir el confinament a persones i famílies i 9 actes per incomplir el tancament de locals. Les actes dels locals són totes del cap de setmana del decret d'alarma.Avui, el cap dels Mossos de l'ABP de la Garrotxa, Blai Ruiz ha explicat a Televisió d'Olot que ja tenen un centenar de sancions a la comarca, seixanta de les quals són a conductors que incomplien l'ordre de desplaçar-se a segones residències.El cap dels Mossos ha destacat que "Totes entren com a sancions greus, per no respectar el que marca l'estat d'alarma. Hem tingut moltes situacions de gent que ha utilitzatque no són les que conviuen al domicili a l'hora d'anar a treballar o fer activitats diferents de les que marca l'estat d'alarma".Almenys en dues ocasions, elshan estat alertats de festes en domicilis particulars, amb concentracions importants de persones. Ha posat d'exemple que "el cap de setmana passat sí que van aprofitar el cap de setmana per fer alguna festa en domicili particular, però una vegada ens van avisar els veïns ens hi vam adreçar i òbviament ja havia marxat la gent i havien apagat la música"Blai Ruiz ha destacat també que "és important recordar que cal evitar en tot moment qualsevol activitat que impliqui una reunió de persones en diferents llocs que no sigui el domicili particular".A partir d'avui, la policia catalana preveu controls a la rotonda del túnel de Bracons i als accessos del nord-est de la comarca.Aquestes són les dades d'algunes poblacions, però cal dir que la major part de la població segueix complint amb el confinament.