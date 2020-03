Nevada primaveral en cotes baixes i fortes calamarsades

L'inici de la primavera està deixant al seu pas un ambient de ple hivern. Nevades en cotes baixes, fortes calamarsades i, en conseqüència, una baixada general de les temperatures. Les mínimes van tornar a caure per sota dels zero graus en punts de muntanya i prepirineu.

Ahir va ser el torn d'unes nevades que van deixar registres testimonials en llocs poc habituals, que van quedar ben emblanquinats; mentre que en punts de muntanya es van acumular ja gruixos destacables. Són unes zones que el dimecres també havien vist la neu i que, per tant, ja porten uns centímetres acumulats de neu nova.

A municipis com Albanyà, Espolla, Riudaura, Sant Pau de Segúries o Sant Hilari Sacalm va caure ahir una bona capa fina de neu. En canvi, a localitats com Ripoll o Puigcerdà la nevada va deixar un major gruix. A la capital de la Cerdanya, l'observador meteorològic local va informar que pels volts de les deu del matí ja hi havia sis centímetres de neu nova. El dia abans també s'hi va acumular una capa similar.

La cota de neu ahir es va moure entre els 400 i 700 metres a les comarques gironines i per això va haver-hi aquestes nevades testimonials, que semblaven més del desembre o gener.

A les estacions d'esquí, aquesta nevada va tornar a deixar les instal·lacions amb un bon gruix, mentre que en aquests punts de l'Alt Pirineu les temperatures també van caure en picat. A Ulldeter, per exemple, la temperatura mínima es va desplomar fins als -9,8 ºC i la màxima, cap a les tres de la tarda, es mantenia sota zero (-7ºC).

A banda de la nevada, que va afectar en major o menor mesura les comarques del Ripollès, la Cerdanya, la Selva, la Garrotxa i l'Alt Empordà, cal destacar un altre fenomen meteorològic que va sorprendre a més d'una persona que es trobava confinada: les calamarsades, que van caure amb molta intensitat. A Calonge i l'Estartit, per exemple, van deixar tots els carrers ben emblanquinats. Alguns curiosos, a les xarxes socials, confonien la capa de pedra amb la neu que havia caigut en altres zones de la província.



Pedra de 8 mm de diàmetre

L'observador meteorològic local de l'Estartit, que alimenta la xarxa del Servei Meterològic de Catalunya, informava ahir a través del Meteocat que havia caigut una forta calamarsada que havia deixat un gruix d'entre un a dos centímetres, mentre que les pedres caigudes medien entre 5 i 8 mil·límetres de diàmetre. A Calonge, la tempesta va ser del mateix estil.

Aquesta situació va fer desplomar els termòmetres. Per exemple, les mínimes, ahir, es van moure en registres més típics del mes de gener o febrer: destaquen els -10,2 ºC a Alp, els -2,3 ºC a Sant Pau de Segúries, els -0,9 ºC d'Olot o fins i tot, els 0,2 de Fornells de la Selva i els -1,9 de Girona.

Les màximes tampoc van remuntar i ahir es van moure en registres molts baixos, ja que el mercuri no va pujar massa. Les temperatures més altes van ser els 11,2 ºC de Castell d'Aro o els 10,5 ºC de Roses.

Ahir va ser el segon dia de nevades a la demarcació i ha coincidit amb una situació de confinament a les llars arran de l'estat d'alarma en vigor per lluitar contra el coronavirus. Això va provocar que moltes de les instantànies que es van poder veure al llarg del dia d'ahir i van ser fetes des de balcons o les finestres de molts habitatges.