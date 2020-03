Sanitaris del Santa Caterina revelen que hi ha 103 treballadors infectats

El Comitè d'Empresa de l'hospital Santa Caterina de Salt i SSCC (Serveis Centrals) va emetre ahir un comunicat en el qual vol fer públic l'estat en què es troba la plantilla en aquests moments. Segons el manifest, al qual ha tingut accés Diari de Girona, actualment hi ha 103 treballadors infectats per COVID-19 –gairebé una tercera part dels sanitaris de la Regió Sanitària de Girona, on el total és de 337. Afirmen que «la causa d'aquest alt percentatge d'afectats és segurament la manca d'equips de protecció individual (EPIs) i el seu mal ús».

Lamenten que, entre d'altres mesures, han de compartir les mascaretes de protecció FFP3, han d'utilitzar les FFP2 i quirúrgiques durant set o més dies i han de «ruixar» les bates impermeables cada cop que se surt d'una habitació per així netejar-les. Respecte a aquest últim punt, dubten que aquest mètode sigui «suficient» i, a més, després d'esterilitzar-les les han de tornar a fer servir quan, «tèoricament són d'un sol ús».

D'altra banda, creuen que «seria convenient» fer el test del COVID-19 a tots aquells professionals que treballen a l'hospital i que afirmen haver tingut contacte amb persones amb coronavirus, «encara que no tinguin símptomes». D'aquesta manera, admeten, «es reduiria el contagi entre el personal». Tot i així, entenen que «estem vivint una situació especial» però «aquesta no és l'excusa per no proporcionar als treballadors els equips necessaris».

A part de l'alt nombre de contagiats, manifesten que tenen «patiment» per «l'estrès i malestar que provoca el fet de treballar sense el material necessari». És per això i «sent conscients que la situació s'agreujarà» que reclamen «urgentment» més equipaments de protecció per a la seva seguretat i per a la dels pacients que han d'acudir al centre.

El Comitè d'Empresa vol que es conegui la realitat del centre, «especialment quan es publiquen notícies on algun dels directius informa que tenim material suficient, i no és així». Finalment, a través del manifest, agraeixen a totes les empreses, associacions i persones que envien material per poder continuar treballant i que és «absolutament necessari».



Més material per a les infermeres

D'altra banda, el Sindicat d'Infermeria, Satse, està presentant denúncies davant les Inspeccions de Treball i Seguretat Social i de Serveis perquè les administracions sanitàries continuen vulnerant la normativa existent i els protocols establerts i no faciliten a les infermeres i infermers els equips de protecció individual necessaris per a poder treballar de manera segura en entrar en contacte amb els pacients, la qual cosa està posant en greu risc la seva salut i integritat, així com la de la pròpia població. El sindicat subratlla que la falta del material de protecció necessari suposa un clar incompliment de les normes que fins ara s'han dictat per part de les autoritats estatals i autonòmiques, així com un greu atemptat contra el dret a la salut i la integritat física i psíquica dels professionals i d'altres persones del seu entorn.