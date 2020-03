La segona planta del geriàtric de Palafrugell podrà acollir 30 pacients amb coronavirus

A la Fundació Palafrugell Gent Gran ja hi han mort dos pacients per coronavirus

A la Fundació Palafrugell Gent Gran ja hi han mort dos pacients per coronavirus

La segona planta de la Fundació Palafrugell Gent Gran, on hi han mort dues persones per coronavirus, serà reconvertida en una unitat de convalescència per ingressar-hi residents que han donat positiu en la prova de la Covid-19. En total, hi ha capacitat per a 30 persones. Segons han informat els Serveis de Salut Integrats Baix Empordà (SSIBE) per fer-ho, el centre traslladarà 19 pacients a l'hotel La Vostra Llar de Palamós mentre duri l'emergència sanitària.

Els pacients traslladats, segons el SSIBE, són els que tenen més autonomia i els que no presenten cap símptoma respiratori. D'altra banda, l'hotel palamosí, ha estat equipat amb diversos professionals, material i serveis necessaris per a l'atenció d'aquestes persones i també s'hi prestaran serveis professionals d'assistència mèdica, que es farà des de l'atenció primària, serveis de rehabilitació i terapeutes, així com els serveis d'infermeria i d'auxiliars d'infermeria. També s'oferiran els serveis necessaris d'alimentació, bugaderia, neteja i gestió de residus que prestarà l'empresa especialitzada del grup SSIBE, Emporhotel.

En aquest centre de gent gran de Palafrugell hi han mort dos pacients per coronavirus, dos més han donat positiu en la prova i 6 persones resten pendents de rebre els resultats.

D'altra banda, l'ens també informa que a l'Hospital de Palamós hi ha ingressades 16 persones amb coronavirus i que 16 més estan pendents dels resultats de les proves.

Respecte als professionals, hi ha 30 casos confirmats i 65 segueixen aïllats a saber si son positius.