El Trueta reconvertirà l'àrea d'urgències pediàtriques en una UCI per a pacients amb covid-19

L'hospital Josep Trueta de Girona reconvertirà l'àrea d'urgències pediàtriques en una UCI per a pacients amb covid-19 i reserva la planta d'hospitalització per a possibles necessitats assistencials. A partir de dissabte a les vuit del matí, el Trueta deixarà de prestar activitat de pediatria, que es concentrarà a l'hospital Santa Caterina de Salt (Gironès) on es faran càrrec de tota l'atenció als infants de l'àrea del Gironès, el Pla de l'Estany i la Selva interior. El Santa Caterina assumeix tant les urgències com l'hospitalització i els pacients derivats pels hospitals comarcals de la regió sanitària Girona. La mesura s'adopta després de la reducció de l'atenció pediàtrica hospitalària.

Segons informen l'ICS i l'IAS, aquesta decisió permetrà fer un ús més efectiu i racional dels recursos físics i humans durant la pandèmia del Coronavirus SARS-CoV-2. Al Trueta s'ha passat de tenir una mitjana de 40 urgències al dia a només 10. La mateixa dinàmica ha passat amb les hospitalitzacions, que s'han reduït a una tercera part del que era habitual. Els pacients pediàtrics que hi ha ingressats en aquest moment al Trueta es traslladaran al Santa Caterina durant les properes hores.

Davant d'aquesta situació, han decidit concentrar a Salt tota l'atenció pediàtrica i així poder utilitzar els espais de pediatria que hi ha al Trueta. L'àrea d'urgències de pediatria es reconvertirà en una nova unitat de pacients adults amb COVID19 en estat crític, mentre que la planta d'hospitalització es deixarà com a espai de reserva per a adaptar-lo en funció de les necessitats assistencials que hi pugui haver. La Unitat de Neonatologia continuarà funcionant amb normalitat.

Els pediatres que normalment porten l'UCI Pediàtrica i Neonatal, s'han incorporat a l'equip de professionals que dona suport als metges intensivistes adults del Trueta, que han fet equip juntament amb els anestesiòlegs i els cardiòlegs per atendre els pacients que revesteixin més gravetat. Una altra part de pediatres s'incorporarà al Santa Caterina per donar resposta a la concentració de l'activitat pediàtrica en aquest centre.