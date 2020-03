Uns 150 estudiants gironins s'ofereixen com a reforç sanitari i social

Els canals i les ofertes desinteressades per donar suport social o psicològic proliferen des de fa dies, des d'estudiants fins a entitats sense ànim de lucre fins a recursos nous promoguts per l'administració, però que compten amb la implicació de diferents col·lectius. Entre les últimes iniciatives hi ha la d'estudiants de formació professional, majors de divuit anys, que cursen el grau mitjà de Cures auxiliars d'infermeria i d'Atenció a les persones en situació de dependència o el grau superior d'Integració social. La seva aportació consistirà a cobrir, principalment, les baixes de personal que treballa en els sectors sanitari i social provocades pel coronavirus; però, tal com va indicar la Generalitat, també servirà per ampliar els diferents serveis quan això sigui necessari.

Fins ahir, 148 alumnes de centres educatius públics, concertats i privats de les comarques de Girona havien demanat participar en aquesta campanya, que té com a objectiu pal·liar la manca de professionals.

El Departament d'Educació, amb la col·laboració del de Treball, Afers Socials i Famílies, va obrir aquesta convocatòria dijous al migdia adreçada a tots els centres educatius de Catalunya que ofereixen aquests ensenyaments i al vespre ja comptava amb la col·laboració de 670 persones. Aquesta oferta quedarà oberta fins que la situació generada per la pandèmia torni a la normalitat, tal com van explicar.

En l'actualitat, a Catalunya hi ha 11.600 alumnes de primer curs i 4.300 alumnes de segon curs d'algun dels cicles formatius que són cridats a col·laborar amb la situació d'emergència.

Al mateix temps, la Direcció General de Joventut i Adolescents.cat, del Departament de Treball, Afers socials i Famílies, han obert un consultori psicològic anònim i en línia per tal d'abordar els dubtes i les preocupacions derivades del confinament. En concret, psicòlogues expertes respondran les consultes a Confinats.cat, un web que inclou consells pràctics de prevenció i que també recull testimonis de joves en vídeos autoproduïts des dels seus domicilis.

Aquest recurs estarà adreçat a tota la joventut catalana, i en especial als nois i noies adolescents. «No saps com afrontar el confinament?», «Necessites parlar amb un psicòleg?», «Pots fer-ho gratuïtament i de manera anònima al consultori de Confinats.cat». Aquests són els missatges que recull la pàgina principal de Confinats.cat, el web que allotjarà aquest consultori psicològic i que ha nascut de la comunitat Adolescents.cat, un portal adreçat a aquest segment de població que –segons la Conselleria– té una afluència de prop de dos milions de visites al mes i al voltant de 800.000 usuaris únics mensuals.

La directora general de Joventut, Laia Girós, va explicar que «amb aquest servei pretenem donar eines i acompanyament als joves que pateixen angoixa i altres conseqüències psicològiques derivades del confinament». Ella mateixa també va recordar que les professionals que atendran el servei estan especialitzades en l'àmbit juvenil, de manera que es pretén adaptar molt bé l'assessorament a aquest perfil de població. «La informació i l'assessorament són elements clau per poder afrontar aquest tipus de situacions, i de manera molt especial en la població jove», va remarcar, per la seva banda, el director general de l'Agència Catalana de la Joventut, Cesc Poch.

En un altre àmbit, els sis professionals de l'Equip d'Atenció Psicosocial del programa per a l'Atenció integral a persones amb malalties avançades de la Fundació "la Caixa" a Girona oferiran els seus serveis a tres hospitals, un centre sociosanitari i dues unitats de suport domiciliari. El propòsit és atendre gironins que s'hagin vist afectats per la covid-19 i cobrir les seves necessitats psicosocials.

L'entitat va apuntar que l'atenció al dol en circumstàncies extremes com les dels familiars de les víctimes de la pandèmia serà també objecte de treball per part dels professionals d'aquest programa.