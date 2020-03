Confinats, sense llum, i pagar el beure

Si li és difícil suportar el confinament, pensi com el duria sense electricitat, és a dir, sense llum, sense calefacció, sense poder cuinar i sense televisió. I si considera que això darrer és superflu, és que no té vostè nens que aguantar 24 hores al dia a dins de casa seva. D'aquesta manera viuen ara mateix alguns barris de Girona i Figueres, que no és que no estiguin acostumats a ser els pitjor atesos per la companyia elèctrica, però és que suportar-ho quan estàs obligat a no sortir de casa, és ploure sobre mullat. I en aquests barris estan farts de quedar sempre xops.

El confinament ha agreujat els talls de llum que ja pateixen habitualment veïns dels barris de Sant Joan i Culubret de Figueres i Font de la Pólvora a Girona. Els afectats diuen haver notat un repunt en les interrupcions del fluid elèctric des que el divendres 13 de març es va anunciar l'estat d'alarma, una percepció que Endesa ha confirmat i que atribueix a les connexions irregulars que sobrecarreguen la xarxa. Des d'aleshores i en els últims quinze dies la companyia elèctrica ha detectat que el barri on s'han produït més talls és a Sant Joan, amb 29, seguit per Font de la Pólvora, amb 26, i 12 al Culubret. La situació es repeteix pràcticament a diari i els veïns alerten que ja és «insostenible». En el cas de Figueres, els afectats volen mantenir l'anonimat per por a rebre amenaces, però expliquen que els talls es produeixen tant al matí com a la tarda. «Paguem justos per pecadors», lamenten els veïns i reclamen l'actuació de les administracions. Això mateix repeteixen a la Font de la Pólvora, quan els veïns admeten que hi ha frau, però «no es pot permetre que estigui patint tot un barri perquè n'hi ha quatre que cometen frau. Que la companyia garanteixi almenys el subministrament durant el confinament, i que després faci les inspeccions que calgui i prengui les mesures que hagi de prendre». «Hi ha veïns que paguen factures molt altes i es troben sense llum», afegeixen.

Els veïns del sector oest de Figueres expliquen que la problemàtica s'arrossega des de fa nou anys i el malestar ja va portar a crear una plataforma veïnal d'afectats pels talls de llum. «És inaguantable viure així cada dia», critiquen. Precisament per això, en alguns habitatges s'han adaptat a aquesta realitat que encara no s'ha resolt i han canviat les cuines perquè tinguin connexió de gas, així com l'aigua calenta. «En tenim sort, que vam fer aquesta inversió perquè sinó, no podríem ni cuinar», asseguren. A més, fins i tot en alguns casos han instal·lat llums LED que funcionen amb piles.

El confinament es complica quan en un habitatge falta un dels subministraments bàsics com és l'electricitat, per això el Govern espanyol va prohibir amb un decret aprovat pel Consell de Ministres, les llars espanyoles amb ingressos inferiors a 11.279 euros anuals no se'ls pogués tallar la llum a partir del mes d'abril, una normativa que deixa al marge aquests talls fortuïts per sobrecàrrega de la xarxa que pateixen determinats barris de Figueres i Girona.

A la Font de la Pólvora asseguren que darrerament suporten talls d'electricitat cada dia, i que sovint duren més de 12 hores. Truquen a Endesa i no els agafen el telèfon i quan l'agafen, surten amb excuses, com que és una avaria gran i que en 90 minuts l'arreglaran». «El cas és que en tot el barri només hi ha dos carrers on no marxa mai la llum, la gent truca plorant que no sap què fer», indica una membre de l'Associació de Veïns. En bastants habitatges viuen soles dones grans. Ahir mateix, va morir un avi i la família es va trobar que en l'habitatge no hi havia llum. «Ja abans ho passàvem malament, però amb el confinament, estar sense electricitat és insostenible», es queixen. «Ens tenen enganyats», acusa un altre veí. «Els nens estan desesperats: a dins a casa passen fred i no es poden entretenir amb res», augmenten les queixes.

Explicacions d'Endesa

Des d'Endesa asseguren que els tècnics reconnecten els centres transformadors tan aviat com poden. Fonts de l'empresa recorden que s'ha posat en marxa un pla de contingència per garantir la normalitat del subministrament elèctric als hospitals catalans durant la crisi vírica.