Famílies d'acollida per a infants amb pares aïllats o hospitalitzats

La Generalitat busca famílies d'acollida per a nadons i criatures de fins a tres anys que tinguin els pares hospitalitzats o aïllats a causa del coronavirus. En el cas d'infants més grans i adolescents que pateixin la mateixa situació, l'administració en tindrà cura a les instal·lacions de la Xarxa jove d'albergs de Catalunya (Xanascat) a l'Escala, l'únic de les comarques gironines que s'obrirà per aquest motiu durant el confinament.

Des del Departament de Treball, Afers socials i Famílies han informat que es tracta de casos molt específics en què, a la malaltia del pare i de la mare –ambdós alhora o un d'ells si és una família monoparental–, s'hi afegeix que els menors no tenen cap persona propera que pugui fer-se'n càrrec.

La mesura s'ha posat en marxa aquesta setmana i el primer que fan tant l'àrea social dels hospitals com els serveis socials és analitzar la possibilitat que els infants es quedin amb altres familiars. Quan això no és possible, però, «l'administració té l'obligació d'evitar una situació de desemparament involuntari i temporal» –va dir la Conselleria–; així que es proporcionarà una família d'acollida per als menors de tres anys, prèviament acreditada per l'Institut Català de l'Acolliment i l'Adopció. Ara bé, si els afectats es troben entre aquesta edat i els divuit anys, es donarà l'opció de fer una estada en un alberg de la Xanascat –el de l'Escala, pel que fa a Girona–, on personal qualificat en l'àmbit de l'atenció social i el lleure educatiu els atendrà les vint-i-quatre hores.

Atenció als centres de menors

En una pandèmia com l'actual, els centres de menors són un focus d'atenció important. La directora general d'Atenció a la Infància i l'Adolescència, Ester Cabanes, va assegurar que s'hi viu una «situació bastant òptima en el sentit que hi ha pocs educadors o nens malalts». Sobre aquests últims, la responsable de la DGAIA va explicar que alguns han tingut febre i s'han aïllat, però que a les comarques de Girona no ha calgut hospitalitzar cap criatura ni adolescent de centres per a menors.

Pel que fa als professionals que els atenen, Cabanes va dir que s'han produït «molt poques baixes» entre la plantilla d'educadors i que la majoria de les demanades són perquè tenen menors o persones dependents a càrrec seu o perquè pateixen alguna afecció que podria suposar un risc.

La xarxa de recursos per a menors és variada, però, si parlem de la incidència de la covid-19, Ester Cabanes va dir que la dimensió dels centres no és determinant. «No hi ha més malalts en els grans», va apuntar; en canvi, sí que s'està més alerta on hi ha infants amb alguna patologia congènita que els fa més vulnerables.

Pel que fa a les mesures de protecció sanitària, la directora general d'Atenció a la Infància i l'Adolescència va remarcar que «estem seguint totes les indicacions de Salut». Treball, Afers socials i Famílies del qual depèn la DGAIA –va afegir– «es va abastint de material i cada dia surten furgonetes a repartir per Catalunya». Ester Cabanes va especificar que es prioritzen el centres que són titularitat de la Generalitat i els gestionats per entitats socials que no s'han pogut proveir pel seu compte.

L'estat d'alarma ha fet reorganitzar el treball i, ara, «els tècnics DGAIA truquen als centres cada dia», va explicar Cabanes, qui se sent «superorgullosa de tots els professionals que hi treballen».

Un d'aquests educadors socials és Cèsar Hergueta, treballador del centre d'acollida La Misericòrdia, de Girona, des de fa uns 30 anys. Per Hergueta, el sistema de protecció a la infància de la Generalitat pateix una manca de recursos crònica que una situació excepcional com l'actual agreuja. L'educador va celebrar que «no s'ha produït cap cas greu», però sí que han tingut sospites d'infecció d'algun menor que Salut no ha tractat de forma prioritària «sinó com si fóssim una família normal»; en la seva opinió, la DGAIA hauria d'haver donat ordres de prioritzar els centres de menors. Sobre la dotació de material de protecció, l'educador va lamentar que fa pocs dies no tenien alcohol –d'ús habitual– per rentar-se les mans i que haguessin d'utilitzar mascaretes d'elaboració pròpia. Ara, ja en tenen i també es reforça les absències de personal, cosa que –va incidir– s'hauria de fer sempre.