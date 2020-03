La Generalitat atura ara l'obra pública i n'assumeix els costos

Després d'unes quantes anades i vingudes, el Govern de la Generalitat va refermar, ahir, la seva voluntat inicial d'aturar –ara sí– totes les obres públiques per resguardar els treballadors del contagi del coronavirus, ja que, afirmen, «no es poden garantir les mesures de seguretat i prevenció sanitària requerides». Només s'exceptuen els treballs essencials i d'emergència, com són, per exemple, aquells que procuren reparar i mitigar les destrosses del Gloria.

La decisió ha hagut de superar tota una carrera d'obstacles i conflictes legislatius entre governs català i espanyol. En un primer moment, el president Quim Torra ja havia anunciat, el 17 de març, la paralització d'obres a través d'un decret-llei, que deixava un marge de dies a les concessionàries perquè poguessin cessar l'activitat amb les mínimes conseqüències possibles. El mateix dia, però, el president Pedro Sánchez aprovava, per la seva banda, un Reial Decret de més rang que deixava la potestat de decisió en mans de les constructores –les empreses contractistes–, de manera que l'aturada de l'obra pública ja no depenia de l'administració contractant. Així, doncs, el text de Torra va quedar superat per la norma de més rang de Sánchez en el context d'estat d'alarma. Per això, després que la Generalitat comuniqués, dimecres, que acabava el termini de gràcia i entrava en vigor l'aturada, es va veure obligada a fer marxa enrere i acatar la llei espanyola, que donava l'última paraula a les contractistes. Hores més tard, l'administració catalana va tornar amb la normativa reformulada i amb un nou encaix al sistema jurídic.

Els costos, a càrrec del Govern

La portaveu del Govern, Meritxell Budó, va anunciar, ahir, després de reunir-se per videoconferència amb el Consell Executiu, «suspendre totes les obres públiques de la Generalitat que no siguin bàsiques ni estratègiques», independentment que els contractistes hi «estiguin o no d'acord». Budó ja va avançar que seria la Generalitat la que assumirà tota la despesa derivada de l'aturada –des dels salaris dels treballadors, fins al lloguer de maquinària, fiances o assegurances–, tot i que encara no saben la xifra que suposarà ni n'han fet pública cap estimació. Abans de decretar l'estat d'alarma, hi havia 37 obres en marxa contractades per la Generalitat i, d'aquestes, 17 ja es van aturar per part dels contractistes. Pel que fa a la vintena restant, si no són essencials, quedaran suspeses.