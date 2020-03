Girona suma 59 morts per coronavirus

Les comarques de Girona han registrat tres persones més mortes per coronavirus aquest dissabte, segons ha informat el Departament de Salut. Amb aquestes, ja són 59 les víctimes per aquesta malaltia a la demarcació. Pel que fa als afectats, la xifra que ofereix ara Salut és de 683 casos.

Canvi de criteri en la comptabilització de contagis

La xifra de contagis difosa avui són 286 menys que aquest divendres. El motiu de la baixada és que el Departament només dona per bons els positius que han realitzat la prova PCR, i en canvi, ja no té en compte els contactes d'aquestes persones, encara que presentin la mateixa simptomatologia. De la nova xifra confirmada de malalts de covid-19, 86 estan en estat greu i la meitat són professionals sanitaris. La bona notícia són les 131 altes que s'han donat.



Segon mort a Figueres

Entre els hospitals comarcals, a Figueres ha mort una altra persona que estava ingressada i ja són dues les víctimes per coronavirus que hi ha hagut al centre alt-empordanès. En relació als contagis, l'hospital figuerenc té actualment 33 pacients ingressats per la covid-19. D'aquests, dotze són personal sanitari. En les darreres hores una persona ha rebut l'alta després d'haver superat la malaltia.

Pel que fa a Palamós les xifres no han variat de manera significativa respecte aquest divendres. En total hi ha dues persones més que han donat positiu i el total d'ingressats amb SARS-CoV2 a l'hospital és de divuit, si bé tretze persones més estan amb símptomes esperant el resultat de les proves. En total, al Baix Empordà hi ha 79 persones contagiades per coronavirus, segons informa el SSIBE.

A l'hospital de Blanes s'han detectat quatre nous contagis per la malaltia, tot i que el nombre de persones ingressades no ha variat i continua sent de 33. El motiu és que un altre pacient va rebre l'alta i a tres més se'ls va traslladar a altres centres.

L'hospital d'Olot registra un nou mort

Pel que fa a l'hospital d'Olot s'ha registrat un nou mort aquest dissabte i ja són sis les persones que han perdut la vida a causa del coronavirus en aquest centre. També s'han registrat cinc casos més de covid-19 i en total hi ha 24 persones ingressades per aquest motiu. En relació al personal sanitari afectat, hi ha 30 professionals que han contret la malaltia i que estan aïllats. És el mateix nombre que hi havia dijous.