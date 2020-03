«Missatges afectuosos» cap a Lloret des d'Itàlia

La pandèmia del coronavirus està causant estralls econòmics en molts sectors, un d'ells el turístic, on es dona per perduda la Setmana Santa i es mira amb preocupació i expectativa cap a la temporada d'estiu. Tot i les catastròfiques previsions econòmiques que auguren alguns experts, també són nombroses les mostres d'afecte i ànims que reben alguns actors del sector, com és el cas de les oficines de turisme de Lloret de Mar.

Tot i que treballen a porta tancada, la directora de Lloret Turisme, Elizabeth Keegan, explica que continuen la seva tasca amb alguns canals de comunicació, gràcies al teletreball i al WhatsApp, des d'on han sigut múltiples els missatges per part de turistes. Keegan detalla que tot i que estan preocupats per la situació que estem vivint –Lloret és la segona destinació turística de Catalunya i el darrer estiu va rebre 1,3 milions de turistes– aquests missatges són molt positius: «Per exemple, hem rebut missatges afectuosos i d'ànims provinents d'Itàlia, en concret de persones que tenen moltes ganes de venir a Lloret i que ens envien ànims i que esperen que ens recuperem aviat i nosaltres, doncs, també els enviem missatges d'ànims de tornada; o gent que ens diu que vindrà de vacances a Lloret, i també hi ha casos de persones que venen cada any des de fa vint, trenta o quaranta anys». Segons Keegan, el total de missatges de suport rebuts en els darrers deu dies podria superar el centenar i provenen de diversos països: «Hem rebut missatges d'Itàlia, França, Regne Unit, Holanda...». La dirigent de Lloret Turisme destaca que també estan en contacte amb altres destinacions turístiques com és el cas de Calvià, Benidorm o Salou: «Estem en contacte permanent i ens enviem ànims i consells els uns als altres».

Solidaritat amb els sanitaris

Per la seva banda, l'associació de càmpings de Girona ha iniciat una campanya per mostrar el seu agraïment cap al personal sanitari per l'esforç que està realitzant davant aquesta pandèmia de COVID-19. Aquesta iniciativa, emmarcada en la campanya «Fes-los un aplaudiment» i coordinada per la Confederació de Càmpings del Mediterrani (CCM), regala 292 estades d'una setmana en els càmpings gironins. Per optar a aquestes estades, cal inscriure's al web ( www.dalesunaplauso.com) per participar en un sorteig davant de notari. «Hem volgut tenir aquest gest amb els que s'estan arriscant en primera línia, i hem pensat que res millor que poder donar-los un descans quan tot això passi, que passarà; ells també tenen famílies i els seus els troben a faltar», explica la presidenta de CCM, Àngels Ferré. Les estades estan previstes en les primeres quinzenes de juliol i de setembre.

A més del personal sanitari, la CCM seleccionarà deu històries solidàries de treballadors o voluntaris que hagin donat un cop de mà durant aquesta crisi i també rebran una estada gratuïta d'una setmana de durada.

La campanya ofereix en total més d'un miler d'estades i es manté oberta entre els associats de la Confederació. Es preveu que l'oferta inicial se superi àmpliament a mesura que es vagin sumant més establiments d'entre els 300 càmpings que integren l'associació. A més, amb la idea que s'inscrigui el màxim nombre possible de candidats per cada 1.000 retuits vinculats al perfil que han creat a les xarxes socials, els càmpings es comprometen a afegir 10 nits més.

Donació de material electrònic

A través de l'Associació d'Empreses de Noves Tecnologies de Girona (AENTEG), des dels càmpings gironins han donat 30 tauletes als hospitals Josep Trueta de Girona i Santa Caterina de Salt per tal de facilitar la comunicació entre els pacients ingressats pel coronavirus i els seus familiars. Tenint en compte les estrictes mesures d'aïllament a les quals s'enfronten els pacients ingressats i els familiars d'aquests, alguns metges i centres sanitaris van fer una crida a les xarxes socials per tal d'aconseguir tauletes electròniques amb la finalitat de facilitar la comunicació i que posa a punt l'empresa Girona Fibra. A banda dels càmpings, altres empreses i entitats com la Fundació Metalquimia també han aportat material tecnològic.