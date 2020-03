Prop de seixanta treballadors del Trueta estan infectats

L'Institut Català de la Salut (ICS) de Girona va comunicar ahir via Twitter que l'hospital Trueta té 58 treballadors infectats per covid-19. Gairebé la meitat són infermeres que treballen al centre sanitari –un total de 25–, i la resta són onze metges i mestgesses, deu auxiliars d'infermeria, vuit zeladors, dos llevadores, un adminstratiu i un tècnic. D'altra banda, hi ha 33 professionals sanitaris d'atenció primària de l'ICS de Girona que també han donat positiu per coronavirus: disset metges i metgesses, vuit infermeres, cinc administratius, dos odontòlegs i un auxiliar d'infermeria. D'aquesta manera, el total de personal afectat per coronavirus a l'ICS Girona suma 91 casos d'entre el total de 3.628 treballadors.

D'aquests, segons l'ICS n'hi ha un que està ingressat al Trueta i està estable. La resta de professionals estan als seus domicilis donat que estan assimptomàtics o amb una simptomatologia lleu. Alguns presenten símptomes més acusats, però fins al moment no han requerit ingrés hospitalari.

Fins ahir, la Unitat Bàsica de Prevenció (UBP) ha realitzat un total de 402 extraccions de mostres als professionals de l'ICS Girona, de les quals han donat positiu aquests 91 casos.

Les dades de personal infectat de l'ICS es van donar a conèixer de manera oficial per primera vegada des que el coronavirus va arribar a Girona.

L'Institut d'Assistència Sanitària (IAS) també va comunicar a través del compte oficial de Twitter les dades actualitzades de treballadors afectats per covid-19, després que dijous el Comitè d'Empresa les avancés a Diari de Girona i mostrés la seva queixa per la manca de protecció. A l'hospital Santa Caterina hi ha 46 treballadors afectats, al centre sociosanitari la República 39, a la Xarxa de Salut Mental i Addiccions tretze i tres de l'àmbit d'atenció primària. Així, a l'IAS hi ha 104 treballadors afectats d'entre el total de 1.800 treballadors. El Servei de Prevenció de l'IAS ja ha començat aquesta setmana a fer de nou la prova de control d'infecció –frotis de faringe– als professionals que fa ja quinze dies que estan en aïllament, tres dels quals ja es poden incorporar a la feina. Finalment, el Servei de Prevenció ha fet un total 236 proves de control als professionals: 203 a treballadors simptomàtics o per contacte i 33 a assimptomàtics.

En relació amb els equips de protecció individual, el subministrament és irregular i això ha obligat a criteris d'utilització de reciclatge, sense posar en risc la protecció de les persones. El CatSalut hi està treballant. Finalment, l'IAS agraeix a les persones i empreses que estan fent donacions i a tots els professionals que hi estan col·laborant. D'aquesta manera, entre l'ICS i l'IAS hi ha gairebé 200 treballadors afectats, la immensa majoria són sanitaris i representen més del 55% del total de la Regió Sanitària de Girona, on hi ha 348 professionals afectats.

D'altra banda, el cardiòleg Ramon Brugada va recordar via Twitter, fart de la falta de mitjans, que Girona és el territori «més maltractat i maldotat d'infraestructures sanitàries i que ens hem d'espavilar sols a buscar recursos i material. Som una colònia de Barcelona».

Trasllat de pediatria a Salt

Finalment, des d'avui al matí, l'Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta deixarà de prestar activitat de pediatria i aquesta es concentrarà a l'hospital Santa Caterina de Salt, que es farà càrrec de tota l'atenció dels infants de l'àrea del Gironès, Pla de l'Estany i Selva Interior, tant pel que fa a les urgències com l'hospitalització, així com dels pacients derivats pels hospitals comarcals de la Regió Sanitària Girona. La mesura s'ha pres després que l'atenció pediàtrica hospitalària hagi vist reduïda notablement la seva activitat i per fer un ús més efectiu i racional dels recursos. L'àrea d'Urgències de pediatria es reconvertirà en una nova unitat de pacients adults amb covid-19 en estat crític. La Unitat de Neonatologia funcionarà amb normalitat.