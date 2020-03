Santa Coloma genera 1,42 quilos de residus per habitatge i dia i supera la mitjana catalana

L'Ajutament de Santa Coloma de Farners acaba de fer balanç de la recollida de residus de l'any passat. Un any 2019 que està marcat per un increment del reciclatge però d'altra banda, també hi ha una dada curiosa: els colomencs generen al dia més residus que la mitjana de Catalunya. Concretament, cada habitatge ha generat 1,42 quilos al dia. Això, afirma el consistori en un comunicat, suposa superar «lleugerament» la mitjana de Catalunya, que està situada en els 1,35 quilos per habitatge i dia.

La regidoria de Medi Ambient de l'Ajuntament de Santa Coloma de Farners ha elaborat un informe amb el balanç de la recollida de residus i aquest revela que la recollida selectiva ha augmentat un punt percentual respecte a l'any 2018, passant de 51,69% a 52,60% i situant-se al nivell més alt aconseguit mai a la ciutat.



Mai s'havia reciclat tant

La regidoria considera que tenint en compte que la mitjana en l'àmbit de Catalunya és del 41,73%, es pot posar de manifest que «malgrat que encara quedi molta feina per fer, les dades són molt positives».

A la ciutat de Santa Coloma es van generar 6.913 tones de deixalles durant el 2019. La principal fracció de recollida correspon a l'apartat del rebuig (46%), seguit de la deixalleria (15%), l'orgànica (11%) i la poda (13%). Amb menor rellevància hi ha el paper i cartó (7%) i vidres i envasos, ambdós amb percentatge del 4% del total de residus recollits.



Aposta pel porta a porta

Davant dels resutalts de la recollida de residus 2019, l'Ajuntament de Santa Coloma de Farners asegura que els «situen actualment dins dels objectius estipulats per la Unió Europea, que estableix recollir selectivament el 50% dels residus municipals per l'any 2020».

Tot i això, assegura en la nota de premsa, això els posa de manifest que «pràcticament hem arribat al sostre de recollida selectiva de l'actual model» implantat a la capital de la Selva.

Amb aquesta situació, asseguren que el següent pas serà el de caminar cap a la implementació de servei de recollida porta a porta per tal de poder complir amb els objectius europeus marcats per als anys 2025 i 2030. De cara aquesta dates, s'haurà de recollir «el 55% i el 60% del total de residus generats».

El regidor de Medi Ambient, Pep Prat, afirma que amb les dades de la mà i veient el que preveu la Unió Europea, des de l'Ajuntament «no hem d'esperar que les lleis ens obliguin a fer els canvis. Hem de ser proactius i conscients que, millorant el reciclatge i la reducció de residus, deixarem una ciutat i un planeta menys malmès del que està avui per avui», destaca l'edil.