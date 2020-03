Allau de dubtes laborals Quan cobro l'atur, la baixa i d'un ERTO?

Quan cobraré l'atur d'aquest mes? Si em dono de baixa d'autònom, tinc ajudes? Em poden obligar a agafar vacances? Què passa si estic de baixa i fan un ERTO (Expedient de Regulació Temporal d'Ocupació)? La crisi del coronavirus ha generat una allau de dubtes laborals que els experts s'esforcen per aclarir contra rellotge. En dues setmanes la realitat laboral de milions d'espanyols ha canviat: més d'un milió de treballadors afectats per ERTOs, contractes extingits, persones que mai ho havien fet treballant des de casa, noves mesures de protecció, autònoms sense ingressos, temporals, empleades de la llar.

La casuística és tan diversa com complexa i els canvis normatius per minimitzar l'impacte del virus en l'ocupació generen milers de dubtes entre els afectats, que moltes vegades no saben on acudir.

«A la meva empresa han fet un ERTO i em demanen que segueixi teletreballant, què haig de fer?». Aquesta era la qüestió amb la qual arrencava aquest divendres el consultori setmanal gratuït que el sindicat Unió General de Treballadors (UGT) ha posat en marxa a internet i en el qual ja tenien 3.500 dubtes per resoldre. A l'última quinzena han rebut més de 12.000 trucades de tot Espanya.

«És il·legal», contesten els experts d'UGT a aquesta primera pregunta i tant empresa com treballador s'enfronten a sancions per frau a la Seguretat Social amb penes de fins a tres anys de presó. «No es pot cobrar l'atur i treballar alhora», subratllen, com tampoc es pot obligar el treballador a agafar vacances en aquesta situació perquè han de ser pactades entre les dues parts i poder gaudir-se on un vulgui, cosa impossible ara.

Una altra preocupació és si cal fer alguna cosa per cobrar l'atur i si s'ingressaran els subsidis aquest mes. «Cap treballador afectat per un ERTO ha d'anar al SEPE», recorden. Sobre quan es cobra, reconeixen que els serveis públics tenen una «allau d'expedients» i eviten donar dates concretes. Unes hores després del consultori, el Govern va explicar que els subsidis de desocupació es pagaran, «com tots els mesos, el 10 d'abril». També es pregunta pel pagament de la quota d'autònoms i el dret a la prestació extraordinària concedida pel Govern. «La prestació extraordinària només la pots rebre si segueixes donat d'alta a Hisenda i la Seguretat Social», van recordar. Unes altres preguntes molt habituals tenen a veure amb les baixes mèdiques, els contractes temporals i la por a acomiadaments quan això passi. Unes respostes que, hores després del consultori, ja eren també diferents amb noves mesures aprovades. En el cas dels temporals, el Govern ha decidit que no s'extingeixin els contractes sinó que s'interrompeixen i continuaran després de la crisi. I els acomiadaments s'han prohibit per causa del coronavirus.

«I què passa si estic de baixa i la meva empresa fa un ERTO?» Mentre segueixis de baixa, cobres la baixa i quan s'acabi, passes a rebre el subsidi de desocupació. Un subsidi, recorden, al qual tenen dret tots els treballadors afectats per un ERTO en aquesta crisi del coronavirus tinguin o no cotitzat prou i que no es descomptarà dels drets del treballador. «Estic treballant des de casa però temo que em facin anar al meu centre de treball sense comptar amb les mesures de seguretat suficients, puc negar-m'hi?». Aquí la recomanació és no negar-s'hi per evitar un acomiadament i buscar suport sindical per denunciar la situació.

«La meva empresa m'ha reduït la jornada, és legal?». Si no és en el marc d'un ERTO, no. Seria un canvi en el tipus de contracte, de jornada completa a parcial, que no pot fer-se de manera unilateral per l'empresa. «He intentat teletreballar i cuidar els meus fills però em resulta impossible organitzar-me: quin permís puc demanar i com?». De moment, només hi ha la possibilitat de demanar un permís no retribuït fins al 100% de la jornada i negociat amb l'empresa a la qual ha de comunicar-se amb un mínim de 24 hores.