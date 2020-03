Els EUA: més de 100.000 casos, amb Nova York de «zona zero»

Estats Units va superar aquest divendres la barrera dels 100.000 casos de COVID-19, amb Nova York com a epicentre, mentre que el president Donald Trump va estampar la seva signatura en el major paquet d'estímuls econòmics de la història del país, per valor de més de 2 bilions de dòlars, per contenir l'impacte econòmic.

Segons les dades de la Universitat Johns Hopkins, Estats Units ha registrat 101.657 infectats; seguit d'Itàlia, amb 86.498; i la Xina, amb 81.897. Pel que fa al nombre de morts, almenys 1.581 persones han perdut la vida als EUA a causa del coronavirus. L'estat de Nova York concentra més del 40% dels contagis documentats al país. Fins ahir hi havia confirmats 52.318 casos positius i 728 morts, amb més de 200 morts en les últimes 24 hores, segons ha anunciat el governador Andrew Cuomo.

En la seva actualització diària, Cuomo va explicar que des de divendres s'havien confirmat 7.681 nous casos a l'estat, més de la meitat dels quals a la ciutat de Nova York, l'urbs més poblada i més afectada per la malaltia a tot el país.

Malgrat aquestes dades, durant la roda de premsa diària del grup de treball sobre coronavirus de la Casa Blanca, Trump va lloar la tasca del seu gabinet. «No estem jugant. Hem fet un gran treball, i no parlo sobre mi, sinó sobre Mike Pence, l'agència federal per a la gestió d'emergències i el cos de l'Exèrcit», va dir.

Tot i això, Trump va explicar també que estan estudiant la imposició de mesures de quarantena a Nova York, Nova Jersey i part de Connecticut per aturar la contagi del coronavirus.

Un pla d'estímul històric

El president va rubricar divendres el major paquet d'estímul econòmic de la història del país, per valor de més de 2 bilions de dòlars, per contenir l'impacte econòmic de la pandèmia. El pla, que representa al voltant d'un 10% del Producte Interior Brut nord-americà, va ser recolzat a la Cambra de Representants, de majoria demòcrata, després de l'aprovació dijous al Senat, controlat pels republicans.

El paquet d'estímul fiscal és el triple del posat en pràctica el 2009 després de l'esclat de la crisi financera, que va ascendir a 700.000 milions de dòlars, i inclou una partida de prop de 250.000 milions, que es reservarà per efectuar pagaments directes de 1.200 dòlars a individus i famílies amb una renda menor de 75.000 dòlars a l'any, més 500 dòlars per a cada menor de 17 anys.

Així mateix, es disposen 350.000 milions en préstecs per a petites empreses i altres 250.000 milions per ampliar els beneficis per assegurança de desocupació. També atorga 150.000 milions de dòlars per donar suport a les autoritats locals i estatals, i altres 130.000 milions per reforçar el sistema sanitari, que en alguns llocs, com l'estat de Nova York, comença a estar saturat.

«Expulsar el cul» del patogen

Mentrestant, el governador de Nova York, Andrew Cuomo, ha instat la població a «expulsar el cul» del patogen, «marcar la diferència i salvar vides» davant l'augment de casos i morts i fer front al pic que les autoritats preveuen.