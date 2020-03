L'alcalde d'Olot rebutja l'ajut de l'exèrcit a la residència

L'alcalde d'Olot va rebutjar que l'UME (Unitat Militar d'Emergències) anés a desinfectar la residència geriàtrica de Santa Maria del Tura, on ja han mort diverses persones i on el coronavirus hi ha entrat de tal manera que s'han hagut de separar els residents segons siguin o no portadors del virus. Segons ha pogut saber Diari de Girona, l'oferiment va tenir lloc de manera no oficial per part de la Subdelegació del Govern a Girona, on s'havien dirigit alguns treballadors del centre. L'alcalde, Josep Berga, de Junts per Catalunya, va considerar que l'actuació de l'exèrcit espanyol no era necessària. L'alcalde no va poder ser ahir localitzat per aquest diari, mentre que el subdelegat del Govern, Albert Bramon, va declinar fer comentaris sobre el tema.

Els fets, contrastats per Diari de Girona, han tingut lloc aquesta mateixa setmana, la mateixa en què la residència Santa Maria del Tura d'Olot ha comunicat que de sis persones que han mort en els últims dies a la residència, una va donar positiu en la prova del coronavirus i les altres cinc eren sospita perquè presentaven la mateixa simptomalogia. A més, altres tres residents que van ser traslladats a l'hospital d'Olot a finals de la setmana anterior, un va morir dimarts a la matinada i va donar positiu per covid-19. Dues monges del centre han mort també els darrers dies.

Segons ha trascendit, a l'interior de la residència s'han separat físicament els residents entre contagiats i els no contagiats, i alguns treballadors es mostren desesperats per la situació que s'hi viu.

L'UME no pot actuar si no ho solicita la Generalitat, o en el seu defecte l'Ajuntament o la mateixa residència.

El Govern ja vol l'exèrcit

El Govern català canvia ara la seva opinió respecte demanar ajut a l'UME. El conseller d'Interior, Miquel Buch, va assegurar ahir que a la Generalitat no li «cauen els anells» per demanar ajuda «puntual»a l'UME, que ahir va acudir a desinfectar de coronavirus un centre de menors tutelats de Badalona. Després que al principi l'executiu de Quim Torra es va mostrar reticent a sol·licitar l'ajuda de l'exèrcit en la lluita contra el coronavirus, la Generalitat va oficialitzar ahir la seva primera petició de suport a l'UME, per desinfectar el centre de menors la Dida de Badalona, després de registrar 4 positius per covid-19. «Quan parlem de la seguretat i de la salut dels catalans no se'ns cauen els anells per demanar ajuda si cal. Queda clar?», va dir Buch.