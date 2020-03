Una mica de dolçor per als moments més amargs

L'agost, per als pastissers, no arriba el vuitè mes de l'any sinó una mica abans, per Setmana Santa, amb les vendes de tortells de Rams, bunyols i mones de Pasqua. Aquest any, però, la crisi sanitària pel coronavirus i l'estat d'alarma, allargat com a mínim fins l'11 d'abril, els provocarà, des del Gremi de Girona ho tenen clar, una forta davallada de la demanda. Molts establiments, per tant, en sortiran tocats, perquè com apunta Àngel Garcia, el president dels pastissers gironins, «en aquest període fem aproximadament el 22% de la facturació de tot l'any». Aviat és dit.

Algunes de les pastisseries de Girona que tenen obert (n'hi ha que van decidir tancar davant la situació, com la botiga de Garcia, Talldolç de Figueres) ja han començat a exposar als seus aparadors les primeres mones. A dues setmanes que expiri la pròrroga decretada per Pedro Sánchez de l'estat d'alarma, l'esperança seria que «a poc a poc» pogués tornar la normalitat i que el Dissabte Sant pogués marcar el principi de la recuperació. «Els tortells de Rams (per al diumenge que ve) es poden donar gairebé per perduts, ara haurem d'estar pendents de si amb una mica de sort les coses milloren a partir del dia 11 i es pot salvar alguna cosa de la venda de Mones de Pasqua», apunta Àngel Garcia. Tot i que el panorama no és gens afalagador, el president dels pastissers gironins vol transmetre «optimisme» i crida els establiments a omplir els seus aparadors amb els productes típics d'aquest temps. «No podem ser pessimistes, hem de mirar de transmetre una mica d'il·lusió i animar la gent que tingui una petita alegria anant a comprar un tortell o una mona per als nens després d'uns dies tan durs», assenyala.

El Gremi havia estat en contacte amb la Generalitat per si s'optava per traslladar la celebració de la Mona a la segona Pasqua, el diumenge 31 de maig, quan s'intueix que aquest malson es pot haver acabat o, com a mínim, pot afectar amb menys virulència la vida de tothom. A Tarragona sembla que ho aplicaran, però de moment a Girona el calendari segueix sent l'habitual, malgrat l'excepcionalitat de la crisi sanitària. La davallada de les vendes que intueixen ja s'ha començat a notar, en un gremi molt tocat, des de fa quinze dies, quan va saltar l'alarma i el Govern va decidir confinar la ciutadania. Moltes pastisseries amb cafeteria han hagut de prescindir d'aquest servei i només poden servir pa i pastes, i n'hi ha que han optat per tancar a l'espera d'esdeveniments.

Garcia assegura que «el nostre ja era un gremi tocat i ara hi haurem de posar imaginació. Hi ha establiments que es plantegen, a part de vendre mones, portar-les a domicili. És una manera de donar una mica d'il·lusió a la mainada que porta tants dies tancada a casa». Amb l'esclat de la pandèmia del COVID-19 als obradors també s'han extremat les mesures de seguretat. Es treballa amb mascaretes, guants i davantals d'un sol ús. I les neteges al final de cada servei són encara més exigents que abans, «que ja ho eren molt».

A Girona el Gremi de Pastissers té uns 150 afiliats però només una vuitantena segueixen en actiu «i caldrà veure qui pot seguir després de la crisi que estem patint». Però malgrat el desencís i les estadístiques, l'aposta és clara per aquests propers dies: posar una mica de dolçor en els moments més complicats.