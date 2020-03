Sense notícies de les confinades de l'N-II

L'entitat Apip-Acam diu que fa dies que no saben res de moltes de les dones que es prostitueixen per força a les carreteres de Girona i recorda que viuen sota coacció dels proxenetes.

L'entitat Apip-Acam alerta que moltes prostitutes de l'Alt Empordà segueixen exercint a risc de contagiar-se per coronavirus perquè «no tenen cap altra alternativa». Des d'aquesta associació, que procura per aquestes dones, es mostren «preocupats», ja que fa diversos dies que no saben res de moltes d'elles i recorden que la majoria viuen «coaccionades» pels seus proxenetes. La responsable del Programa de Dones, Natàlia Massé, adverteix que la situació a l'Alt Empordà és «molt més sensible» que en altres llocs, ja que «no hi ha una xarxa» que protegeixi les prostitutes. «El problema és que es tracta de dones que són desconegudes pels serveis socials i sanitaris, perquè no en fan ús, i el confinament encara les aïlla més», adverteix.