Sánchez anuncia la paralització de totes les activitats no essencials

El president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, va anunciar ahir la paralització de totes les activitats no essencials des de demà dilluns, 30 de març, i fins al dijous 9 d'abril, ambdós inclosos, que s'aprova avui en un Consell de Ministres extraordinari. Es tracta d'un tancament total de pràcticament totes les activitats econòmiques, una mesura que en els darrers dies havia reclamat el president de la Generalitat, Quim Torra, en diverses ocasions i que fins ahir havia topat amb la resistència del Govern central.

En una compareixença des de La Moncloa, Sánchez va dir que aquesta «mesura excepcional» suposarà que tots els treballadors d'activitats no essencials «s'hauran de quedar a casa» a partir d'aquest dilluns per a la qual cosa tindran un permís retribuït «recuperable» durant tot el temps i rebran el seu salari «amb normalitat».

Sánchez va explicar que serà després, quan passi aquest període de cessament d'activitat, quan hauran de recuperar les hores «de manera gradual». Ha advertit que queden «dies molt durs» per la pandèmia del coronavirus i cal «intensificar la lluita».

Sánchez va assenyalar que aquest permís retribuït recuperable permetrà descongestionar els hospitals. «És una mesura contundent», va destacar el president, que va concretar que l'objectiu és rebaixar la mobilitat perquè s'equipari a la que s'ha registrat els caps de setmana.

Es considerarien activitats essencials i exemptes del decret les agropecuàries i industrials de producció d'aliments, transport de mercaderies alimentàries i distribució minorista d'alimentació, activitats mèdiques, sanitàries i de farmàcia, així com forces i cossos de seguretat.

També determinats mitjans de transport de viatgers, distribució d'energia elèctrica, gas i aigua, refinació de petroli, distribució de carburants i gasolineres, telecomunicacions, ports i aeroports i mitjans de comunicació.

Compromís «real» de la UE

D'altra banda, durant la compareixença, Pedro Sánchez també va demanar a la Unió Europea proves de «compromís real» per acabar amb la pandèmia del coronavirus, especialment amb països que estan patint molt, com Espanya, i va advertir que la UE «se la juga» en aquesta crisi.

El pla de xoc preparat pels països més afectats pel coronavirus es va trobar amb la resistència d'Holanda i Alemanya. Per això, Sánchez va tornar a apel·lar aquest dissabte al propòsit d'unitat d'aquest organisme per lluitar contra la pandèmia. També va fer una crida a la Unió Europea perquè competeixi en el mercat mundial per comprar material sanitari com, per exemple, màscares, proves PCR, equips de protecció individual o respiradors, entre d'altres. «Com més grans siguem, més capacitat tindrem de fer-nos prevaldre en un mercat que està patint una enorme agressivitat», va etzibar.

Per la seva banda, el president de la Generalitat, Quim Torra, va comparèixer a les 21 hores –sense acceptar preguntes– per dir que se sentia satisfet per l'anunci del president de Govern espanyol. En una breu compareixença des de la Casa dels Canonges, on està confinat després de donar positiu en coronavirus, Torra va considerar que es tracta d'una «bona notícia en el combat que tenim contra la pandèmia de coronavirus». Va agrair «el suport de tanta gent que en aquestes últimes setmanes ens ha donat suport a les mesures dràstiques que reclamava la Generalitat», que ha plantejat un pols polític a l'Estat.