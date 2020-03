Tres nous morts a Girona, que perd 286 infectats pel nou mètode de càlcul de Salut

El Departament de Salut va anunciar ahir tres noves tres víctimes per covid-19 a la província de Girona, que ja eleven a 59 les morts, totes amb patologies prèvies. De les víctimes, una es va registrar a l'hospital d'Olot, i cal remuntar-se a diumenge passat per trobar una xifra així de baixa, que només un dia després va assolir el seu pic més alt amb 14 morts.

Fins divendres, els casos confirmats a Girona superaven el miler; això no obstant, la xifra d'afectats que va donar ahir Salut és de 683 casos, 286 menys, un descens que s'explica perquè el Govern ha canviat sobtadament el criteri de recompte i només suma els positius que han realitzat la prova PCR i els ha sortit afirmativa; en canvi, ja no té en compte els contactes d'aquestes persones, encara que presentin la mateixa simptomatologia. De la nova xifra confirmada de malalts de coronavirus, 86 estan en estat greu i la meitat són professionals sanitaris. La bona notícia són les 131 altes que s'han donat. A més, per ara hi ha 346 professionals de la salut aïllats positius.



L'hospital d'Olot va confirmar una mort per covid-19, i amb aquesta el total de traspassos en aquest centre ja és de sis. Es tracta d'una persona gran amb patologies prèvies. A més, hi ha 24 persones ingressades, cinc més que divendres, i els contagis de professionals sanitaris es mantenen a 30.

En el cas de l'hospital de Blanes, va detectar tres nous casos positius per covid-19, que deixa en 36 el total d'infectats.

L'hospital de Campdevànol va detectar set casos més i xifra en 30 els ingressos per covid-19, dels quals set són de sanitaris.

La Fundació Salut Empordà va anunciar ahir una alta mèdica i sis nous positius, dels quals dos són professionals sanitaris. Els centres de la Fundació, que inclouen l'hospital de Figueres, el centre sociosanitari Bernat Jaume i l'ABS de l'Escala, tenen ingressats 12 professionals positius i 21 pacients. En menys de dues setmanes els centres han atès 42 positius, set altes, i han registrat dues morts.

L'hospital de Palamós ha detectat tres nous casos, tots de pacients, i el recompte ja és de 79. Hi ha divuit pacients ingressats amb el covid-19 i catorze més esperen els resultats. A hores d'ara hi ha 30 professionals sanitaris positius -un dels quals està ingressat a Palamós- i 72 d'aïllats, set més que ahir. Pel que fa al centre Palafrugell Gent Gran, ahir va confirmar un nou positiu que eleva a tres els afectats. Cinc més estan pendents de resultats i ja han mort dues persones.

Trasllats de casos lleus a hotels

D'altra banda, a partir de la setmana vinent diversos hotels gironins acolliran els primers pacients i professionals amb covid-19 lleus que no poden fer el confinament a casa. L'hotel Ibis rebrà pacients dels hospitals de l'àrea de Girona i dels centres d'atenció primària, i els de la zona del Baix Empordà seran derivats a l'hotel Trias de Girona. Els establiments s'adequaran per atendre els afectats que a casa seva no puguin estar correctament aïllats i posin en risc els familiars. Està previst que la mesura s'ampliï progressivament a tota la província. Pel que fa a Catalunya, la consellera de Salut, Alba Vergés, va anunciar que el Govern habilitarà un hospital temporal a la Fira de Barcelona per atendre pacients amb la Covid-19. Entrarà en funcionament la setmana que ve, inicialment, amb 300 llits i fins a arribar als 2.000. La titular de Salut va concretar que aquest hospital Temporal hi treballaran fins a 600 especialistes de l'àmbit hospitalari i també de la primària de tota la xarxa assistencial. Concretament: 15 d'especialitats mèdiques hospitalàries; 120 de l'atenció primària; 120 d'infermeria; 240 auxiliars i 120 zeladors. A Espanya la xifra de morts en un sol dia va batre rècords i va situar-se en 832, amb 5.690 casos en total. La xifra de contagis en un dia va pujar de 8.189 casos i s'eleva a 72.248 infectats.