El Trueta demana màscares de busseig del Decathlon per convertir-les en respiradors d'emergència

Els infectats per coronavirus no paren d'augmentar i l'escassetat de material sanitari ha posat contra les cordes els centres sanitaris i el seu personal. Els respiradors són clau per a la supervivència dels malalts més greus.



Per pal·liar la falta d'aquest material, un metge de Llombardia i una empresa especialitzada en innovació van aconseguir fa uns dies convertir màscares de busseig Easybreath que es venen a Decathlon en respiradors.



Ara l'Hospital Josep Trueta de Girona fan una crida als ciutadans que en tinguin a que les portin al centre. Així ho ha fet saber el cardiòleg Ramon Brugada a través de Twitter





Bones. Des de @htrueta fem una crida a tots els que tingueu màscares de busseig com la de la foto. Ens en podeu fer arribar si us plau?

L'equip de 3d n'està fent els adaptadors. pic.twitter.com/7JvzbkocSu — Ramon Brugada (@rbrugada) March 29, 2020

Més donacions al Trueta: més de 6.000 monos d'alta protecció i 100.000 mascaretes

L'empresa Isinnova va aconseguir ajustar la màscara afegint un component clau que és l'enllaç entre la màscara i el ventilador. Anomenen aquest component la vàlvula de Charlotte. Aquesta vàlvula es pot imprimir fàcilment en 3D i afegir-se a les màscares Easybreath. El prototip es va provar per primera vegada a l'Hospital Chiari i les proves han resultat exitoses.Una solució d'emergència que pot salvar moltes vides i que ara es vol implantar a Girona.El teixit empresarial gironí segueix col·laborant de manera intensa amb els centres hospitalaris de les comarques gironines. Avui mateix, l'Hospital Josep Trueta ha agraït els 6.500 monos d'alta protecció i les 100.000 mascaretes que han rebut de part de cinc càrnies gironines, concretament