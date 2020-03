«Us cardarem un bol d'hòsties que flipareu»

Dúo Sacapuntas? Ben galdós, el vídeo que va començar a circular per Twitter, ahir, amb el país confinat, en què dos agents de la Policia Local de Salt convertits en humoristes en potència ironitzen barroerament sobre l'estat d'alarma.

l confinament a què tots estem sotmesos per imperatiu legal derivat de l'emergència sanitària que ens ha caigut al damunt d'un dia per l'altre, és punyeter ( punyeteru, perquè ens entenguem). La reclusió és dura i, com la belladonna, en determinades dosis pot arribar a provocar el deliri. Això explicaria les coses que passen, per exemple, a la Policia Local de Salt: superats –imaginem– per la situació, atordits -suposem– per aquesta pandèmia de nom estrany, la COVID-19, que ens espera a fora, dos municipals no en van fer prou amb donar ales a la seva vis còmica sinó que la van compartir telemàticament, ja que els clubs de la comèdia –coi d'estat d'alarma– estan prohibits. Sigui com sigui, la broma ha acabat -oh, sopresa!– al Twitter i amb les disculpes –virtuals, ara tot contacte humà és carn de sanció– del cos: «Des de la @PoliciadeSalt lamentem la gravació i difusió d'un video de dos dels nostres agents. Ens disculpem davant tothom que s'hagi pogut sentir ofès. Es prendran les mesures necessàries per tal que no es tornin a repetir els fets». Glups.

Pregunta: què van fer l'agent «A» (a la foto, a l'esquerra, uniformat) i l'agent «B» (el de la dreta, mig vestit de Johny Ramone i guàrdia civil)?

D'entrada, tenir una mala idea que els valdrà un bon clatellot dels seus superiors (és una metàfora, que el confinament impedeix el més mínim contacte entre humans), que han vist l'actuació galdosa, indigna fins i tot del Dúo Sacapuntas, aquells dos que sortien a l' Un, dos, tres responda otra vez vestits de toreros i que feien plorar i no pas de riure. En el vídeo d'un grapat de segons que ahir encara circulava pel Twitter, parla primer l'agent «A», l'uniformat:

– A tot el que es mogui li partirem la puta cara, vale? A qui vagi a la casa de pagès, els sortirem per la xemeneia (sic.); a qui vagi pel carrer, de darrere d'un banc; a qui vagi a la muntanya, els sortirem (sic.) de darrere una pedra.

Després d'avisar que no estan per «mariconades» (sic.), continua:

– Vindrem i us cardarem un bol d'hòsties que flipareu. M'heu sentit?

A continuació, dona pas a «mi sargento», l'híbrid de Johny Ramone i benemèrit, que fa punts per a l'Oscar:

– Gente de Amer, os tenemos muchas ganas... os vais a llevar unas hostiaaaaaas!

– Así me gusta mi sargento! -acaba l'altre, ben cofoi.



«Fer l'imbècil»

Fins ahir, però, i a falta del clatellot oficial que els pugui caure de l'Ajuntament –els posaran a l'arxiu a ordenar papers com els passa a tots els policies díscols de les sèries de televisió?–, d'«hòsties» n'havien repartit ben poques. Ben al contrari, l'agent «A» i l'agent «B» rock'n'roll star que fa de «sargento» van rebre a base de bé... al Twitter; @avalliamunt, pseudònim digital d'Adrià Feliu, per exemple, els fulminava: «No em preocupa únicament que mentre els pago (sic.) part del sou es dediquin a fer l'imbècil amb la de feina que hi ha per fer aquests dies. Em preocupa encara més que ho estiguin fent [repartir «hòsties»] i, si ho fan, com sempre ho fan amb els més vulnerables».

Més clara, l'aigua, hòstia! No?