Les comarques gironines lamenten set noves víctimes pel coronavirus

Preocupació per les residències d'avis. Hi ha 487 persones grans infectades que viuen en 119 de les 1.073 residències de la tercera edat del sistema català. Estan sent tractades en aïllament per evitar la propagació.

Els hospitals gironins van confirmar ahir la mort de 7 persones més a causa de la covid-19. Amb aquestes noves dades, la xifra de defuncions a la Regió Sanitària de Girona ja s'eleva a 66. A més, es van diagnosticar 59 casos de noves infeccions i el nombre de positius des que va començar la pandèmia arriba als 742. Això, tenint en compte que el Govern va canviar dissabre el criteri de recompte i ara només suma els positius que han realitzat la prova PCR i els ha sortit positiva. En el conjunt de Catalunya en 24 hores es van confirmar 1.131 nous positius, amb un acumulat de 16.157. La xifra de víctimes s'enfilava fins a 1.410, segons Salut. Entre els infectats hi ha 1.512 casos greus.

De les defuncions a Girona, dues van tenir lloc a l'hospital d'Olot. Es tracta de dues persones grans amb patologies prèvies, segons han informat fonts de la Fundació Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa. Al centre hi ha 32 persones ingressades amb resultat positiu i 12 pacients pendents del resultat de la prova. Un pacient crític va haver de ser traslladat a l'UCI de l'hospital Treueta de Girona mentre que es va donar també l'alta a domicili. A més, vuit professionals sanitaris més han contret la infecció i ja són 38 els treballadors del centre afectats. L'hospital va habilitar ahir una tercera unitat d'hospitalització per ingressar-hi nous pacients.

Pel que fa als centres de l'Alt Empordà gestionats per la Fundació Salut Empordà, que inclou l'hospital de Figueres, el centre sociosanitari Bernat Jaume i l'Àrea Bàsica de Salut de l'Escala, ahir van diagnosticar tres nous casos potitius, que ja en sumen 45. D'aquests, 13 són sanitaris. Al Baix Empordà, els Serveis de Salut Integrals Baix Empordà van confirmar que els casos ascendeixen ja a 122. D'aquests, 31 pacients estan ingressats a l'hospital de Palamós. A més, 53 són professionals sanitaris, dels quals un està ingressat. A més, 27 professionals es troben en aïllament mentre esperen els resultats. Al centre Gent Gran Palafrugell hi va haver ahir una nova defunció, que eleva el nombre a tres. Hi ha, a més, cinc pacients que esperen els resultats.

A l'hospital de Blanes van haver-hi cinc nous positius i ja sumen 35. El nombre de professionals sanitaris afectats sumen 81, tot i que en aquestes dades també s'hi inclouen els treballadors de l'hospital de Calella, que formen part de la mateixa Corporació. Pel que fa a l'hospital de Campdevànol, el centre no havia actualitzat les dades al tancament d'aquesta edició. D'altra banda, el Govern espanyol va confirmar que el nombre de casos a l'Estat ja ascendeix a 78.797, dels quals 4.907 es troben en estat greu. Tot i això, en els últims dies s'ha anat reduint progressivament el ritme de propagació. Des de l'inici de la pandèmia han mort 6.528 persones a causa del virus, mentre que 14.709 l'han superat i han rebut l'alta.



Centres de la tercera edat

A Catalunya, una de les grans preocupacions és la irrupció de la covid-19 a les residències de gent gran. Tal com va informar ahir el Departament de Treball fins ahir s'havien confirmat 487 infeccions de persones grans que viuen en aquests centres. Són pacients que viuen en 119 de les 1.073 residències que formen el sistema català, on hi viuen un total de 64.093 persones. Els avis diagnosticats amb estan sent tractats seguint els protocols marcats per Salut.