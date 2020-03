Detenen un veí d'Olot que ja acumulava quatre denúncies per saltar-se el confinament

La Policia Municipal d'Olot ha detingut un veí de la població de 20 anys per saltar-se reiteradament el confinament. Segons informa l'ajuntament, el jove ja acumulava quatre denúncies per no complir amb les restriccions en els desplaçaments. La policia ha detingut aquest reincident per resistència i desobediència a agents de l'autoritat aquest diumenge, quan al vespre el van enxampar caminant pel centre de la ciutat. El detingut ha passat a disposició judicial aquest dilluns al matí i ha sortit en llibertat provisional.

Des de la instauració de l'estat d'alarma i les mesures i restriccions de mobilitat per evitar la propagació del coronavirus, la Policia Municipal ha intensificat els controls al centre, als diferents barris de la ciutat i als accessos a Olot. Unes accions que es porten a terme, conjuntament, amb Mossos d'Esquadra.

Aquestes actuacions han permès disminuir el nombre de persones que circulaven pels carrers sense motiu, fent cas omís a les normatives i mesures establertes per frenar la corba de contagis i evitar la propagació del coronavirus.

En total, des de l'inici de les restriccions de mobilitat i fins aquest dilluns, la Policia Municipal d'Olot ha obert 162 expedients a particulars i deu sancions a locals que incomplien el confinament.

La Policia Municipal d'Olot fa una crida a la conscienciació ciutadana i agraeix la coresponsabilitat i el compliment de gran part de la població des de l'inici de la pandèmia.