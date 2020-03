L'alcalde d'Olot nega que rebutgés l'ajut de l'UME

L'alcalde d'Olot admet que va parlar amb el subdelegat del Govern sobre la situació a la seva població, però assegura que en la conversa ni per un moment va sortir la possibilitat d'ajuda a la residència geriàtrica. Ni ell la va demanar, ni se li va oferir, i això que a la residència de Santa Maria del Tura a Olot, des de fa dies ha entrat el coronavirus, han mort residents i els que queden vius han estat separats entre infectats i no infectats. En la nota que va enviar ahir l'alcalde assegura que la seva «prioritat és impulsar totes les accions necessàries per vetllar per la salut de les olotines i els olotins», alhora que desmenteix la informació publicada per aquest diari en la qual s'afirmava que havia rebutjat l'actuació de l'UME. Diari de Girona sosté la seva versió, que va ser degudament contrastada.

L'alcalde, Pep Berga, a qui es va telefonar dissabte a la tarda per comunicar-li la notícia que anàvem a publicar i donar-li l'oportunitat de manifestar el seu punt de vista, però no va respondre la trucada, admet en la nota que va mantenir una conversa amb el subdelegat del Govern a Girona, Albert Bramon. En la conversa, segons l'alcalde, van parlar de la situació d'Olot, de com solucionar-la, del que s'està fent, etc., però en cap moment se li va oferir ajut. Així explica Pep Berga la xerrada: «Vàrem estar parlant de la situació d'Olot, de les mesures que des de l'Ajuntament hem pres fins al moment i de les actuacions amb què estem treballant per fer-hi front. Durant la trucada, no es va fer cap referència a l'exèrcit ni a cap possible actuació a la residència del Tura». Una conversa curiosa entre l'alcalde d'una ciutat que té un problema gravíssim en un geriàtric i el màxim representant de l'estat a la província, i que ni l'un ni l'altre –segons la versió de l'alcalde– esmentessin la possibilitat d'ajuda. Només els va faltar parlar del temps.

En la mateixa nota en què relata tan surrealista conversa, l'alcalde demana al subdelegat del Govern, Albert Bramon, que «desmenteix públicament la notícia» que ahir publicava Diari de Girona, alhora que «insta» aquest diari a «rectificar la informació». Al tancament d'aquesta edició el subdelegat del Govern –a qui tàcitament s'acusa de no oferir ajut–, no havia desmentit una informació que Diari de Girona va publicar només quan va tenir perfectament contrastada des de diverses fonts.

En cas que l'alcalde hagués acceptat l'ajut de l'UME, la Subdelegació del Govern hauria traslladat la petició a la Conselleria d'Afers Socials, que té la competència.