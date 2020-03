El pànic a la Borsa tampoc es cura

No hi ha vacuna contra el coronavirus, però tampoc contra el pànic a les borses. Els experts coincideixen que fins que no s'aturi l'augment d'infeccions i pugui calcular-se el final de les mesures excepcionals, continuarà la volatilitat als mercats. La majoria dels analistes, en coincidència amb el Govern d'Espanya, preveien inicialment una crisi en «V» amb una forta caiguda de l'activitat econòmica i dels valors als mercats, així com una ràpida recuperació amb rebots a les borses. Ara ja no ho tenen tan clar. Saben que el túnel té entrada i sortida, però a dins tot és fosc i l'única cosa clara és que l'Ibex-35 ja ha perdut en aquestes setmanes el 35% del seu valor. Hi ha coincidència en el fet que aquesta crisi no és comparable a l'última gran recessió. «El problema és greu, però no és estructural com la crisi de deute. És temporal, el que es tardi a contenir la pandèmia», opina Francisco González, catedràtic d'Ecomomia Financera de la Universitat d'Oviedo.

La incògnita a resoldre és quant de temps transcorrerà i què passarà si aquest temps es dilata. Cada setmana que es mantingui l'estat d'alarma a Espanya suposarà un 1% menys de PIB, segons calcula Rafael Doménech, responsable d'Anàlisi Econòmica de BBVA Research, que tot i això matisa que aquest impacte a curt termini es veurà compensat amb la recuperació posterior de l'economia. En aquest sentit, veu «perfectament factible» però no «inexorable» que es produeixi una recuperació en «V».

El responsable d'Anàlisi Econòmica de BBVA Research considera que hi ha un risc «molt elevat» que el 2020 hi hagi una recessió mundial, i «per descomptat a Europa», encara que la veu molt concentrada en el primer semestre. Pel que fa a les notables caigudes a les borses, considera que la reacció dels mercats està «justificada en la seva direcció», encara que no en la intensitat mostrada, fet pel qual creu que s'ha produït una «sobrereacció», ja que encara que la recuperació sigui lenta o no es recuperi tot el perdut, l'activitat mundial no es reduirà «en absolut» en les proporcions de les caigudes registrades.

«Més aviat que tard els mercats financers s'haurien de recuperar», apunta Sebastián Redondo, director d'inversions de Bankia Fondos, que considera que l'impacte en els mercats del «xoc» econòmic del coronavirus «serà menys greu que en la gran crisi financera» de 2008. «La caiguda de l'Ibex sembla sens dubte exagerada», afegeix Redondo, que destaca que la situació de les empreses i de tots els bancs, amb un gran pes en aquest índex, és «molt més favorable» que el 2008.



Raons que el mercat ignora

L'expert pronostica que aquesta tendència negativa canviarà quan s'arribi al sostre en els contagis diaris a Europa o comencin a fer efecte les mesures que han pres els bancs centrals i governs. En aquest sentit, apunta que hi ha moltes raons que el mercat «no està tenint en compte, però en el futur pròxim ho farà», com la injecció de liquiditat dels bancs centrals per mantenir les empreses o les caigudes dels tipus d'interès que abaratiran les hipoteques als Estats Units i alliberaran recursos per al consum.

El trader professional Rubén Vilela coincideix amb Redondo que «mentre que no s'entrevegi un control sanitari de la pandèmia no tindrem certeses i la volatilitat es mantindrà a les borses». Segons Vilela, el comportament extrem dels mercats «ha estat lògic» i afegeix que la caiguda «només és comparable a la del crash de 1929». Per això, posa en dubte que la recuperació sigui veloç. «Per tornar als valors que hi havia potser passarà un any i mig o dos anys», assenyala.



Onze anys de pujades

El trader explica que l'atonia de la borsa espanyola en els últims anys «potser desconcerti el petit inversor, però cal tenir en compte que els principals índexs borsàlits del món acumulaven 11 anys de pujades, de manera que la reacció davant la crisi del coronavirus cal veure-la com a lògica i tenir en compte que les pèrdues de valor es produeixen des de nivells molt alts». Vilela adverteix que la volatilitat es mantindrà durant els propers dies. «En aquests moments, el mercat només és apte per a professionals», adverteix.