Polígons i ciutats pràcticament deserts i nova caiguda de la mobilitat en el primer dia sense activitat no essencial

Polígons pràcticament deserts, amb només gent treballant a les naus de distribució d'aliments o begudes. Molt pocs cotxes i pràcticament ningú als carrers on habitualment centenars de persones van i vénen de la feina cada dia. Aquesta és l'escena en moltes zones industrials de Catalunya en el primer dia de confinament total en què només es permeten les activitats no essencials. Malgrat la moratòria de 24 hores per tancar "paulatinament" les indústries que no puguin fer-ho de cop, l'activitat ja és menor que la setmana passada, i cau també la mobilitat i el consum elèctric. De les obres, només segueixen les essencials. Les ciutats catalanes, també han notat un descens de l'activitat encara més pronunciat, i els ciutadans es limitaven a moure's per anar a fer compres d'alimentació o de primera necessitat.

Després que el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) publiqués el Reial Decret que obliga, entre altres mesures, a paralitzar les obres públiques i privades, Catalunya s'ha llevat aquest dilluns amb bastides i grues totalment buides. Tot i que el govern central ha donat un dia de marge per aturar les activitats no essencials, la majoria d'obres no mostraven signes d'activitat.

Caiguda de consum i mobilitat



La demanda elèctrica ha caigut un 23,7% respecte a l'últim dia laborable abans del decret d'estat d'alarma, segons Endesa, una baixada que la companyia atribueix al "seguiment massiu de les instruccions donades per l'administració" i en la conseqüent "davallada de bona part del consum empresarial".

De fet, normalment, entre les 11 i les 12 del matí es registren les hores punta de demanda elèctrica, especialment la relacionada amb l'activitat industrial i de servei, que ara ja està decreixent pronunciadament.

Així, aquest dilluns el consum ha estat de 4.599 MWh, menys que els 5.288 del mateix dia de la setmana passada, o els 6.028 del 2 de març. La demanda elèctrica, però, és encara lleugerament superior a la registrada aquest dissabte i diumenge a la mateixa hora.

Les dades de mobilitat també mostren un descens de l'activitat que podria estar vinculat amb l'enduriment del confinament. Així, al metro de Barcelona, fins a les 7 del matí hi ha hagut un 76% menys de passatgers que un dia normal, xifra que divendres passat era del 76%. Això sí, diumenge la davallada en validacions va arribar al 93%.

Pel que fa a la mobilitat a les 8 del matí, el descens d'afluència ha estat del 86%, en comparació amb el 82% de divendres a la mateixa franja. Fins a les 9 hores, la davallada és del 89%, tres punts més que divendres, quan era del 86%.

Pel que fa a Rodalies, la caiguda de la demanda aquest dilluns ha estat del 91,6%, segons les dades de Renfe.

Als Ferrocarrils de la Generalitat, la caiguda ha estat del 94,2% en la línia Barcelona-Vallès, del 90,3% a la línia Llobregat-Anoia, del 87% a la línia Lleida-Pobla Segur. La mitjana de caiguda d'afluència a les línies metropolitanes ha estat del 93,2% a la mitjana, segons les dades de FGC.