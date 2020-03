Sobrepoblació al Ripollès i serveis bàsics «en risc»

Els alcaldes del Ripollès alerten que hi ha municipis amb sobrepoblació pel confinament. Són persones de segones residències que han decidit passar aquests dies fora del seu habitatge habitual, fet que ha incrementat el nombre d'habitants.

Els batlles alerten que això afecta directament els serveis bàsics. En concret, preocupa l'hospital de Campdevànol, que té les dimensions i la capacitat per assistir la població que viu regularment al Ripollès, però «en cap cas» el nombre actual.

Una de les poblacions més afectades és Camprodon, i en concret el veïnat de Font Rubí, on majoritàriament viuen persones de segona residència. El seu alcalde, Xavier Guitart, explica que van rebre una quantitat de gent «brutal» fa dues setmanes. De moment porten dues setmanes, però el batlle assegura que molts d'aquests veïns, que majoritàriament són de Barcelona i l'àrea metropolitana, li diuen obertament que s'hi quedaran fins que s'acabi l'estat d'alarma.

Es tracta de famílies senceres que tenen la segona residència i que, un cop es va declarar l'estat d'alarma, van pujar «massivament» cap als pobles de la comarca amb la intenció de passar-hi el confinament. Un confinament que s'ha allargat quinze dies més i que provoca un «trasbals» als alcaldes d'aquestes poblacions per l'abastiment de serveis bàsics. El president del Consell Comarcal del Ripollès (CCR), Joaquim Colomer, explica que el primer cas que van tenir d'infectat per la covid-19 va ser una persona d'Igualada que té una segona residència en un poble de la comarca.

Preocupació per l'hospital

Un aspecte sensible és l'hospital de Campdevànol que té unes limitacions, ja que està pensat per un nombre de persones concret. «Veiem que hi ha molta gent que ha anat a parar a Campdevànol sense ser originari del Ripollès», explica Colomer.

Això provoca un «principi de col·lapse» en aquest centre. «Hem d'atendre una sèrie de gent que hauria de ser atesa en altres hospitals», assenyala el president del CCR.

· Consulta tota la informació relacionada amb el coronavirus