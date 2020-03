Els viatgers que van en tren de Girona a Barcelona creixen un 5%

El corredor ferroviari que connecta Barcelona i Girona continua essent la línia de mitja distància més utilitzada de tot l'Estat, amb unes xifres que no deixen d'augmentar. Durant l'any 2018 van utilitzar aquest recorregut un total de 2.019.957 viatgers, la qual cosa suposa un creixement del 5,4% respecte a l'any anterior, segons les últimes dades de l'Observatori del Ferrocarril a Espanya, publicades el desembre de 2019.

Es tracta de la primera vegada que l'enllaç entre Girona i Barcelona supera els dos milions de passatgers, malgrat que ja fa temps que ocupa la primera posició entre les línies de mitja distància de tot l'Estat, just per davant de Madrid-Toledo (1,7 milions de viatgers), Madrid-Valladolid (1,5 milions), Barcelona-Tarragona (1,1 milions) i la Corunya-Santiago (1,1 milions). Dels usuaris de la línia Girona-Barcelona, la majoria -més d'un milió de persones- utilitzen la modalitat Avant de l'alta velocitat, mentre que molt a prop se situen els usuaris dels trens de mitja distància, que superen els 938.000. L'opció menys habitual, en canvi, és utilitzar el servei d'AVE, més car que l'Avant i que només van utilitzar 76.700 viatgers.

Durant l'any 2018 també hi va haver 662.842 usuaris que van viatjar entre Barcelona i Figueres, la qual cosa suposa un increment del 2% respecte a l'any anterior. En aquest cas, l'Avant va tornar a ser l'opció escollida per un major nombre de passatgers (un total de 369.323 persones), seguida de la mitja distància (246.658 viatgers) i finalment el servei AVE, amb 46.861 usuaris.

Finalment, pel que fa a l'enllaç directe entre les ciutats de Girona i Figueres, durant el 2018 el van utilitzar 537.304 viatgers, la qual cosa suposa un creixement del 7,1% respecte al 2017. En aquest cas, la immensa majoria dels passatgers van optar pels trens de mitja distància (481.459 persones), mentre que només 55.854 usuaris van optar pel sistema Avant.



Segona estació amb més trànsit

Les xifres astronòmiques que registra el corredor Barcelona-Girona fan que l'estació de la capital gironina sigui la segona de tot l'Estat amb un major volum de trànsit de mitja distància. Segons l'Observatori del Ferrocarril, per les seves instal·lacions van passar l'any 2018 un total de 3.420.407 passatgers, de manera que, si es tenen en compte estrictament els viatgers que fan recorreguts de mitja distància, l'estació gironina va quedar només per darrere de l'estació barcelonina de Sants. En canvi, es va situar per davant de Madrid-Chamartín, Madrid-Puerta de Atocha i Sevilla-Santa Justa, entre d'altres.