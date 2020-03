Allau de crítiques i peticions d'ajut dels empresaris

Després de la publicació del Reial Decret Llei 10/2020 de 29 de març en el qual es regulen les noves mesures adoptades pel Govern espanyol, les empreses afectades han reaccionat i han donat el seu punt de vista. La majoria han coincidit amb una idea general, la falta de rigorositat per part del Govern a l'hora de publicar aquestes noves mesures i la necessitat d'aplicar-ne més per ajudar tant per empreses com autònoms, per superar la crisi econòmica.

Formulari per les indústries

D'altra banda, el Govern català va anunciar ahir que crearà un formulari perquè les empreses industrials que hagin de seguir operant ho puguin notificar.

La consellera de Presidència i portaveu del Govern, Meritxell Budó, va explicar que el formulari s'habilitarà al Canal Empresa, a través de la Conselleria d'Empresa i Coneixement. Budó va destacar la importància que puguin seguir operant les empreses industrials necessàries per garantir el funcionament dels serveis essencials: «Aquestes empreses, per la seva importància, han de poder operar amb plena certesa», per la qual cosa posaran a la seva disposició aquest certificat.



gremi de promotors



Preocupació per l'economia del sector

El president del Gremi de Promotors i Constructors d'edificis de Girona, Joan Maria Coll, va assegurar ahir que els preocupa la situació econòmica de moltes empreses del sector un cop passi aquesta crisi i és per això que han demanat un seguit de mesures com l'ajornament en pagaments d'impostos, per intentar que les empreses puguin mantenir-se fins que acabi aquesta situació excepcional.

No obstant això, asseguren que és una mesura «esperada», perquè tenien clar que treballant a les obres era molt complicat complir estrictament amb les mesures de protecció, ja que en molts casos ja no podien aconseguir material de protecció com mascaretes.



cambra de comerç



Demanen ajudes per a empreses i autònoms

Des de la Cambra de Comerç consideren que les mesures anunciades són insuficients per a les empreses i autònoms. És per aquest motiu que han demanat al Govern un seguit d'ajudes a aplicar durant tres mesos prorrogables, com diferir totes les obligacions fiscals i tots els pagaments deguts a les administracions públiques sense interessos ni recàrrecs, condonar les quotes a la Seguretat Social de tots els autònoms, o exonerar les empreses petites i mitjanes del pagament de les cotitzacions amb la condició de conservar els llocs de treball.

Tanmateix, també demanen que la concessió de crèdits amb avals públics sigui a través de mecanismes àgils i senzills, i assegurar que les línies de finançament arribin a totes les empreses que ho necessiten. Demanem al sistema bancari que ajudin a fer que les empreses surtin en les millors condicions possibles d'aquesta crisi. D'altra banda, el president de la Cambra de Comerç de Girona, Jaume Fàbrega, va explicar ahir, que aquest reial decret és «oportú i esperat» però que és necessari assegurar que una vegada acabada aquesta crisi sanitària «no sigui més gran l'econòmica». Va subratllar també la necessitat de preservar que les empreses continuïn existint perquè «ens estem jugant el benestar de la societat» i afegia que, si un cop passada la crisi sanitària un 5% o un 10% de les empreses han hagut de tancar, «serà un desastre».

foeg



Reclamen mesures per salvar les empreses

La Federació d'Organitzacions Empresarials de Girona, opina que les mesures que ha adoptat fins ara el govern no són suficients i «no arribaran a temps» assegurava ahir un dels membres de la junta directiva de la FOEG, Xavier Soy, que també assegurava que el sector empresarial «està molt preocupat», ja que és final de mes i les línies de finançament i avals que proposava el Govern no s'han concedit. Des de FOEG defensen la necessitat de protegir la classe treballadora, però alhora demanen que també es pensi en els empresaris i a salvar les seves empreses, perquè sense les empreses no es podrà protegir els treballadors. Xavier Soy explicava que els empresaris volen poder preservar els llocs de treball i per això és necessària la regulació de més mesures perquè aquests no hagin d'escollir què pagar.

D'altra banda Soy va remarcar que no estan contents amb la «manera de fer» per part del Govern, ja que creuen que tot i trobar-se en una situació excepcional s'ha de ser «més rigorós», ja que el fet que es publiquessin tard aquestes noves mesures va generar «inseguretat i preocupació als associats».



pimec



Exigeixen que les empreses puguin preservar la liquiditat

PIMEC opina que la mesura establerta per l'estat és «improvisada, poc responsable i de nul·la responsabilitat empresarial». El director de PIMEC Girona, Pere Cornellà, va assegurar ahir que amb aquestes mesures «no sortirem bé de la crisi, condicionarem el futur econòmic». No obstant això, asseguren que entenen que es tracta d'una situació d'emergència, però Cornellà va indicar que s'ha de pensar «amb el dia després» i quina part del teixit empresarial seguirà actiu, recordant que aquest teixit està format majoritàriament per petites i mitjanes empreses i autònoms. Igual que altres patronals, denuncien que es van publicar aquestes mesures al BOE tard, i que això va impossibilitar la capacitat de reacció i d'organització de les empreses.



foment i fepime



Exigeixen flexibilitat i suport legislatiu per a les activitats essencials

Foment del Treball i Fepime van exigir ahir a les administracions que donin flexibilitat i «tot el suport legislatiu» necessari per les empreses de sectors essencials durant l'estat d'alarma decretat pel Govern central per contenir el contagi del coronavirus. En un comunicat conjunt, sostenen que el compliment de les restriccions de mobilitat i l'ampliació del confinament ciutadà serà possible si les activitats que continuen actives poden treballar «sense impediments innecessaris». «En un moment de màxima responsabilitat per a tots, els empresaris volen transmetre la seva implicació i compromís amb els ciutadans i les administracions, però demanen flexibilitat i suport legal per treballar», van remarcar.

D'altra banda, el president de Foment, Josep Sánchez Llibre, va acusar el Govern d'actuar de manera «improvisada» i «unilateral» demostrant «una falta de respecte molt important» cap a l'empresariat amb les últimes mesures preses per lluitar contra el coronavirus. En declaracions a la SER, Sánchez Llibre va retreure a l'Executiu espanyol que aprovés el permís retribuït recuperable sense consulta prèvia amb els agents socials i sense anar acompanyat d'ajudes als empresaris. «No m'agrada gens. És una falta de respecte molt important cap al teixit empresarial», va dir.