«Aquesta crisi tindrà una durada més limitada que la de 2008»

Quin panorama econòmic quedarà després del confinament?

Fa de mal dir, depèn de la durada del confinament. Tindrem una disminució temporal del PIB, més important en la mesura que s'allargui més o menys la situació i es recuperi l'activitat econòmica.

Quant temps es pot suportar econòmicament la situació?

Encara avui llegia una previsió que diu que cada mes de confinament redueix un 3% el PIB a la zona euro, per tant no es pot aguantar gaire temps.

I quant temps trigarem a recuperar-nos?

Costarà en funció de si s'allarga el confinament més o menys, i també en funció de les polítiques que es portin a terme des del Govern. Si porten a terme una política fiscal forta, rebaixen impostos, i donen ajudes a la gent i les empreses, contribuirà a una recuperació més ràpida de l'economia. També influirà si el Banc Central Europeu porta a terme una política monetària injectant més liquiditat. Amb tot això en sortiríem més ràpidament. Crec que a diferència d'altres crisis, com la de 2008, aquesta tindrà una durada més limitada.

De debò ho pensa?

Crec que sí, la de 2008 va ser deguda a una fallida del sistema financer; en aquest cas és deguda a un fet molt concret, una pandèmia que ha aturat l'activitat econòmica en sec. A mesura que l'epidèmia baixi, en dos o tres mesos l'activitat s'anirà recuperant, no s'haurà produït cap dany irreversible en cap estructura bàsica de l'economia, i sistema financer i empreses seguiran funcionant.

Es poden aguantar dos mesos així?

Continuen les activitats del sector primari i algunes industrials, això és un límit d'activitat que no podem baixar. Les necessitats bàsiques de la població (aliments, béns de primera necessitat) han d'estar garantides per aquesta mínima activitat. Cert que hi ha altres activitats que no es porten a terme, es deixen de produir béns i serveis importants, i el nostre benestar material serà menor durant un temps. Però si es porten a terme mesures que es contraposin a aquesta baixada d'activitat, la crisi hauria de passar.

No m'ha contestat...

Aguantar en la situació actual? Depèn de les expectatives que tinguem. Si són del nivell de vida actual, que no va més enllà de cobrir les necessitats més bàsiques, més temps podem aguantar. Si volem tornar als nivells de vida de fa un mes, aleshores... hi podrem tornar quan l'economia torni a aquell nivell.

Ens haurem d'estrènyer el cinturó?

Ara l'Estat té moltes despeses i molt pocs ingressos, per tant en el futur ha d'implicar més càrrega en els impostos. Ara podem dir que estem vivint de rendes, gastant l'estalvi que hem fet. En el futur haurem de reduir el consum per poder pagar el que ara estem gastant.

Val la pena el confinament a costa d'una crisi?

L'etern debat entre prioritzar l'economia o la vida. Sense vida no hi ha economia, i sense economia no hi ha vida. S'ha d'assumir un equilibri, però no és fàcil. No es pot parar tota l'economia, perquè sense béns estratègics la vida no continua. Malgrat les crítiques, el Govern espanyol ha estat fent equilibris per compaginar les dues coses: reduir l'epidèmia mantenint l'activitat econòmica, de manera que es generin recursos per a l'Estat i per a la gent. Això vol dir que l'Estat haurà de pagar una despesa extraordinària.

Algunes veus temen una nova postguerra.

M'agradaria pensar que no. El paper de l'Estat és ara molt més gran que després de les guerres, mundials o de la civil. Si un paper ha de tenir l'Estat, ha de ser proveir un coixí, perquè els nivells de vida no caiguin estrepitosament. M'agrada ser optimista, per més que a vegades sembli que el més negatiu és qui té més raó.

Les pimes i els autònoms seran els més afectats?

Ho passaran malament. El permís retribuït el paguen les empreses, i les grans tenen més facilitats per seguir l'activitat. Les petites, sense ingressos, no poden fer front a les despeses. El Govern hauria de finançar aquestes despeses, si els bancs no ho fan. I els autònoms es troben igual. El BCE hauria de fer préstecs per assegurar l'activitat de les empreses, sobretot de les petites i mitjanes, que difícilment accediran a finançament pel seu compte. És un problema important per aquestes empreses no tenir liquiditat, i ara no en tenen.

Tancaran moltes?

Si es fessin bé les coses des de les instàncies públiques, no haurien de tancar, perquè aquesta situació és transitòria. Són empreses sòlides, només que ara no poden vendre. Se'ls hauria de donar suport. No és que no siguin viables, és que ara no tenen diners per pagar.

Com valora el decret d'aquest diumenge, que restringeix més l'activitat econòmica?

No tinc tota la informació que té el Govern, però si han trigat quinze dies a frenar més l'activitat, és perquè s'adonaven que la societat no pot viure sense un cert nivell de producció. I l'Estat també necessita certs ingressos. És molt fàcil criticar des de fora, però crec que no hi ha cap govern a qui no li importi la vida dels ciutadans, i es prenen mesures tenint en compte pros i contres. O sigui, que jo no seria de la doctrina Torra.

Estava pensant en ell mentre vostè parlava....

Ja fa molts dies que l'estic sentint, és molt fàcil parlar quan saps que el que demanes no és de la teva competència. És molt fàcil dir als altres què han de fer, quan la responsabilitat del que passi no serà teva.

Tenia ganes de parlar d'en Torra, li ho noto.

És clar. Quan un no té cap responsabilitat en una mesura, proposar-la és molt fàcil. Si té efecte positiu, t'ho apropies, i si el té negatiu, dius que no s'ha fet com vas proposar tu. És la situació actual.

Com allò del confinament total i tancar els accessos a Catalunya?

És que no sé que volia dir exactament. Aturar-ho tot? Que no entri o surti ningú? Les mesures del Govern central ja implicaven que no sortís ningú del domicili si no era per anar a treballar. Què vol dir tancar Catalunya? Si no puc sortir del domicili, és com tancar-la. I els béns bé han de poder arribar i sortir. El debat és molt més complex de «tancar-ho tot», si no expliquem què vol dir.

Troba a faltar o li sobren serveis essencials?

Me'ls he mirat i em semblen correctes. Els debats que he vist són sobre considerar essencial la restauració a domicli i la venda per internet. No sabria donar arguments contra que siguin essencials, si es vol mantenir certa activitat econòmica, s'han de mantenir alguns canals de distribució.

Europa ens ajudarà?

Jo no esperaria gran cosa d'Europa, prou feina té cada país a casa seva, per pensar actuar de manera conjunta. Es podria esperar que el BCE actués per proporcionar liquidesa. Però una política conjunta la veig complicada.