Atrapen un gat amb un cep de caça parat en un carrer d'Olot

Un gat va quedar atrapat en un cep de caça ubicat prop de la farmàcia del barri de Sant Roc a Olot. El fet ha estat denunciat a la Policia Municipal, que ha obert una investigació. Les entitats Progat, Terra Viva i Associació Protectora d'Animals de la Garrotxa han condemnat els fets i han penjat cartells per alertar de la possibilitat que hi hagi més ceps parats.

Segons fonts de Progat, el gat es va apropar al cep per curiositat perquè el va veure quasi al mig del carrer. L'animal el va tocar amb la pota de davant i el cep es va tancar, de manera que l'animal va quedar atrapat per les ungles de la pota.

El gat es va posar a cridar i la seva propietària el va treure i el va dur al veterinari d'urgències. Pel fet d'haver pogut apartar la pota de cop, només va ser atrapat en una part tova i no va patir cap fractura, encara que sí una ferida profunda i diverses ferides més lleus. El gat va ser donar d'alta el dilluns al matí i es recupera bé a casa seva amb la pota ferida. La propietària ha presentat l'informe del veterinari a la Policia Municipal.

L'entitat Progat ha recordat que els ceps són un instrument que està prohibit a la via pública i que representen un perill per a les persones, sobretot per a la mainada. Pel que fa a l'ús de ceps per a la caça està prohibit per no ser selectiu. O sigui, un cop està parat, s'hi pot quedar enganxada qualsevol cosa que s'hi acosti. L'ús de ceps és considerat delicte contra el medi ambient. La comercialització de ceps i ballestes està prohibida des de la dècada dels setanta del segle XX però encara n'existeixen. El cep utilitzat en el cas del gat atrapat al barri de Sant Roc té aspecte antic.

Abans, eren utilitzats per a la caça furtiva d'animals al bosc: conills, guilles, teixons o porcs senglars. Hi havia agricultors que els feien servir per protegir els galliners dels atacs de les guilles. Els animals atrapats patien per causa de les ferides de la presa i pels esforços per deslliurar-se'n.