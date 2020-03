El centre geriàtric de Palafrugell ja compta quatre defuncions

La cadena de contagis i defuncions de persones en residències geriàtriques s'allarga i posa de manifest, en alguns casos, la manca de material de protecció d'alguns d'aquests centres. Fins ahir, la residència de gent gran de Palafrugell havia comptabilitzat ja quatre defuncions a causa del COVID-19, mentre que hi ha dues persones més que han donat positiu en el test de coronavirus i una dotzena que s'ha fet les proves i estan a l'espera dels resultats. A banda d'això, els Serveis de Salut del Baix Empordà han detallat que entre aquest geriàtric i l'hospital de Palamós hi ha 57 professionals aïllats que han resultat positiu en els tests de coronavirus i 29 més que estan pendents dels resultats.

El brot de coronavirus que es va confirmar la setmana passada al geriàtric de Sant Hilari Sacalm també podria estar creixent exponencialment. Ahir, interpel·lats per la xifra actualitzada de persones del centre que tenen el virus, des de l'Ajuntament afirmaven que no facilitaran dades «per evitar alarmisme». Però Diari de Girona confirmava de fonts coneixedores de la situació que hi hauria almenys una trentena de persones que presenten símptomes, tot i que es desconeix el nombre exacte de positius. El Departament de Benestar i Família de la Generalitat tampoc ha pogut confirmar les dades, en assegurar que només es facilita la dada global de persones contagiades en residències de Catalunya. La darrera dada, de diumenge, xifrava en 487 el nombre de positius en residències per a gent gran. D'altra banda, l'Ajuntament hilarienc sí que ha confirmat que s'han traslladat al Vilar Rural totes les persones de la residència que no presenten símptomes i que mentrestant s'estan realitzant tasques de neteja i desinfecció en totes les àrees que han quedat buides pel trasllat dels residents no contagiats. D'altra banda, d'ençà que va començar el brot, hi ha hagut dues defuncions. La primera es va confirmar dijous, i es tractava d'una persona del centre que estava aïllada, a la qual no se li hauria realitzat la prova i que tenia símptomes compatibles amb els del COVID-19, tot i que no se sap si la mort és deguda al virus. El segon cas, confirmat ahir, es tractava d'una persona també del centre i també amb símptomes, que s'hauria traslladat en un domicili on hauria mort, tot i que tampoc era un cas confirmat de COVID-19. Uns fets dels quals l'Ajuntament tampoc n'ha volgut concretar cap detall.

D'altra banda, aquest cap de setmana hi ha hagut una crida ciutadana per Twitter a través de la qual es demanava material de protecció per als sanitaris de la residència: «Faig una crida urgent per la necessitat de material sanitari per a la residència de gent gran de Sant Hilari Sacalm. Si us plau, màscares, pantalles, bates, guants, el que sigui. Gràcies», escrivia una usuària a la xarxa.



La situació a Catalunya

En aquest sentit, la presidenta de l'Associació Catalana de Recursos Assistencials (ACRA), Cinta Pascual, ha denunciat en diversos mitjans la manca de recursos que tenen els professionals d'aquests centres per treballar, especialment per la falta de material de protecció, com ara mascarets, i de tests de coronavirus. Pascual també ha alertat que cal cuidar el personal de les residències que es troba a primera línia de foc davant un dels col·lectius més vulnerables. A Àger i Vielha, per exemple, efectius de la Unitat Militar d'Emergències (UME) de l'Exèrcit van dur a terme ahir treballs de desinfecció a la residència de gent gran.

A Barcelona, l'Ajuntament ha començat a mobilitzar treballadors municipals per cobrir les mancances a les residències. En aquesta línia, l'alcaldessa, Ada Colau, va explicar ahir que, després de mantenir una reunió amb la Generalitat, ha obtingut la competència de les residències. Segons va detallar, una oficina tècnica municipal unificada coordinarà la tasca de les administracions a les 260 residències de la ciutat. La batllessa va explicar que a l'espera del personal de la Generalitat també hi ha «personal tècnic municipal que ha començat a fer feines logístiques» i va avançar que «caldran més actuacions»: «A Barcelona hi ha unes 260 residències i en més de la meitat hi ha almenys un cas de coronavirus», va exposar Colau. Per ara, estan catalogant les residències en tres grans grups, les que tenen recursos suficients per entomar la situació, les que necessiten algun tipus d'acompanyament, ajuda o reforç i les que «tenen molt poc espai, un alt grau d'afectació i potser s'ha de plantejar el trasllat de les persones grans a d'altres equipaments».



Dues morts més a Olesa

El nombre de víctimes mortals per coronavirus a les residències d'Olesa de Montserrat continua en augment. En les últimes hores han mort dos interns més de la residència privada Sant Agustí, que s'afegeixen als dos de la setmana passada.

A més, a la residència Santa Oliva hi ha hagut durant el període de pandèmia un total de 14 víctimes mortals. En el conjunt del municipi hi ha almenys dues persones mortes més, tot i que des de l'Ajuntament asseguren que podrien ser-ne més. El consistori afirma que no disposa de dades oficials però sí informació directa de les famílies de les persones mortes. L'alcalde d'Olesa de Montserrat, Miquel Riera, va manifestar que es tracta de «xifres esfereïdores» i va apuntar que hi ha una desena d'interns més «amb símptomes lleus».