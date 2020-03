Educació preveu l'inici virtual del tercer trimestre, en confinament

Totes les direccions d'escoles i d'instituts van rebre ahir un paquet de criteris del Departament d'Educació per avaluar i fer el seguiment de l'alumnat mentre duri el confinament pel COVID-19. Sobre l'avaluació, la Conselleria dona per tancat el segon trimestre el 12 de març –l'últim dia que es van fer classes– i veu probable que el tercer comenci quan la gent encara hagi de seguir tancada a casa. Per això, va informar que «la docència haurà de ser virtual», «qualificadora i personalitzada, tenint en compte les limitacions de cada alumne».

El Departament ha demanat als centres que revisin els criteris d'avaluació acordats a principis de curs, quan res feia preveure l'emergència sanitària actual, i els adaptin «a les limitacions formatives i personals» de cada estudiant. Per fer-ho de la millor manera possible, Educació remarca la importància de la figura dels tutors per comunicar-se tant amb l'alumnat com amb les famílies, i especifica que els docents són els encarregats d'informar-los dels nous criteris d'avaluació. A més, la Conselleria avança que donarà unes orientacions noves a partir del 13 d'abril; és a dir, després de Setmana santa.



Les activitats no han de penalitzar

Pel que fa a les activitats que es facin durant el confinament, l'Administració explica que han de suposar «un valor afegit en l'avaluació de l'alumne i no una penalització, ja que no es pot garantir que tots disposin de les condicions materials adequades per portar-les a terme a distància». I afegeix que han de ser «inclusives, que s'ajustin al ritme, les característiques i la situació personal de cada alumne».

Educació afirma que l'objectiu principal és «donar continuïtat a l'activitat formativa per ajudar a mantenir els hàbits i el procés d'aprenentatge»; però sense oblidar les tutories i el suport emocional, sobretot a l'alumnat que té més problemes per participar en les activitats telemàtiques. Una altra de les directrius donades pel Departament és que s'han de treballar les competències bàsiques i «defugir la necessitat i la pressió d'acabar els programes».

En la línia del que ja estan fent moltes escoles i instituts de les comarques de Girona –que van prendre la iniciativa immediatament després de suspendre's l'activitat escolar–, entre les recomanacions d'Educació hi ha la de fer propostes setmanals per a cada matèria i acompanyar-les d'un calendari d'entrega; així com establir algun sistema d'interacció entre alumnes i docents, per correu electrònic o a través d'un altre canal de comunicació. Sobre el contingut, el Departament aconsella evitar les tasques repetitives i pensar en projectes motivadors, a més de facilitar el suport del professorat.

La Conselleria que dirigeix Josep Bargalló reconeix que la situació afecta especialment els centres educatius que es troben en entorns socioeducatius desfavorits i, en aquests casos, recomana als docents que facin trucades de telèfon o utilitzin la missatgeria instantània de WhatsApp, tot adaptant-se als recursos que els alumnes tinguin al seu abast.