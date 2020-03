Els escombriaires de Girona i l'Ajuntament continuen la pugna

Els operaris de la neteja de Girona insisteixen en les seves reclamacions a l'hora de treballar en unes condicions determinades durant el coronavirus. Reclamen no fer tasques no essencials o que no hi hagi vehicles amb dos treballadors a l'interior. L'Ajuntament afirma que la neteja viària s'ha reduït i que s'han eliminat serveis, que només uns pocs vehicles tenen dos operaris. Tot plegat ha acabat amb una denúncia a Treball i la intervenció d'una inspectora.

Primer havia estat el sindicat CCOO i ara ho fa la CGT. El responsable del sector de Neteges de la Confederació General del Treball CGT de Girona, Salvador Aranda, ha explicat que els treballadors s'estan «jugant la vida» i que els «obliga a anar al lloc de treball sense garantir les mesures de seguretat imprescindibles i fer tasques que no són essencials».

En primer terme, Aranda indica que només haurien de treballar els operaris que recullen les escombraries i en torns rotatius. Des de l'Ajuntament, el regidor de Sostenibilitat, Martí Terés, explica que la neteja viària s'ha reduït un 20%, que s'han tancat les deixalleries i que no es fa la recollida comercial al Barri Vell, entre altres mesures.

Els escombriaires també apunten que el govern estigui multant els vehicles on hi ha més d'una persona. Terés recorda que l'executiu ara permet dues persones en casos de feina i que van amb mascareta i guants i tenen líquid desinfectant. I recorda que pràcticament només són els camions que recullen els residus voluminosos.

Finalment, Aranda deixa clar que s'han de garantir els drets de les persones que estan a la borsa de treball i no vol que el virus sigui utilitzat per treure'ls l'antiguitat. Terés en canvi, afirma que pràcticament s'està utilitzant tots els treballadors de la borsa.

Tot plegat hauria desembocat en la intervenció d'una inspectora de Treball. Fonts del Departament no han pogut confirmar ni desmentir aquesta actuació ni si va ser d'ofici o per la denúncia d'un treballador. Ni com està actualment.

