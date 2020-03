Girona registra el rècord de morts en un dia amb 17 víctimes

El Departament de Salut va confirmar ahir la mort d'un total de disset persones més a causa del COVID-19, deu més que diumenge. Amb aquesta nova dada s'assoleix el pic més alt de víctimes registrades en un sol dia, després que dilluns passat se'n confirmessin catorze i elevessin la xifra a 28. El total de morts a la Regió Sanitària de Girona ja arriba a 83 i pràcticament s'han triplicat en una setmana. Aquestes dades demostren que el dilluns, després del cap de setmana, és un dia negre als hospitals gironins quant a noves víctimes per coronavirus.

Segons el nou criteri de recompte –iniciat dissabte i que només suma els positius que han realitzat la prova PCR i els ha sortit afirmativa–, ahir es van detectar 66 nous casos –set més que diumenge– i el nombre total s'enfila a 808. D'aquests, 106 estan en estat greu–dos més que diumenge– i més de la meitat (444) són professionals sanitaris –36 més que diumenge. La bona notícia és que es van donar 32 noves altes i la xifra total és de 171.

L'hospital d'Olot va confirmar dues morts més per COVID-19, i amb aquesta el total de traspassos en aquest centre ja és de deu. A més, hi ha 42 persones ingressades, deu més que diumenge, i els contagis de professionals augmenten fins a 41 amb dos més que diumenge. Entre els detectats a l'hospital i als centres d'atenció primària, la Garrotxa s'apropa als cent casos positius. La bona notícia és que es van donar dues noves altes i ja en sumen quatre. A més, ahir es van incorporar estudiants de disciplines mèdiques a fer de voluntaris de suport telefònic i tasques administratives. També es va posar en marxa la dispensació de medicaments a domicili, per a tots aquells usuaris que s'havien de desplaçar a la farmàcia de l'hospital per recollir la seva medicació i que en la situació actual no poden fer-ho.

En el cas de l'hospital de Blanes, es va confirmar una altra defunció i el centre ja en suma nou. També es van detectar cinc nous casos positius per COVID-19, que deixa en 38 el total d'infectats. D'altra banda, es va registrar una nova alta i ja en suma sis.

L'hospital de Campdevànol va confirmar les dues primeres defuncions per coronavirus. Es tracta de dos pacients que ja estaven ingressats i que tenien patologies prèvies. Actualment hi ha 24 pacients ingressats amb COVID-19 i cinc que presenten símptomes de la malaltia. També hi ha tres pacients que s'han traslladat a altres centres sanitaris. En els darrers dies s'han donat quatre altes de pacients ingressats i hi ha un total de cinc professionals sanitaris positius en COVID-19,

La Fundació Salut Empordà va registrar la tercera víctima mortal per coronavirus. A més, els casos positius es van duplicar en tan sols un dia, passant de les 36 persones el diumenge als 67 detectats ahir. En 24 hores es van registrar 33 persones més que van donar positiu en COVID-19, dels quals 23 són personal sanitari.

L'hospital de Palamós va confirmar les tres primeres defuncions al centre sanitari i la quarta al centre Palafrugell Gent Gran, elevant a set el total de víctimes del Baix Empordà comptabilitzades des de l'hospital. Al centre hi ha ingressats 27 pacients amb la COVID-19 i onze més estan pendents de rebre el resultat de les proves. Per últim, hi ha 57 professionals que s'han infectat amb coronavirus. Hi ha 29 treballadors més que es troben aïllats en espera de saber si tenen presència del virus al cos.

Finalment, tot i no pertànyer a la Regió Sanitària de Girona, a l'hospital de la Cerdanya hi ha dotze pacients ingressats amb COVID-19 i un cas en observació.

Des de l'inici de la crisi s'han detectat 22 positius. Ara mateix no hi ha saturació i Salut ha anunciat que el material arribat durant el cap de setmana serà distribuït als centres en els pròxims dies.



Més capacitat per a crítics

D'altra banda, la directora mèdica del Trueta, Elena Álvarez, va explicar a Catalunya Ràdio la situació de l'hospital quan s'encara la tercera setmana de confinament. Estan atenent ara mateix 90 malalts greus pel coronavirus, i aquesta setmana triplicaran la capacitat habitual de llits per a malalts crítics. Álvarez també va explicar que hi ha 58 professionals del centre infectats.

A més, aquest cap de setmana s'ha treballat per dotar a l'Hospital Santa Caterina de Salt de quinze llits de crítics per a l'atenció de pacients amb COVID-19 en estat greu, amb necessitat de ventilació mecànica invasiva: sis al Servei d'Urgències, que se sumen als nou de l'UCI del centre.

Després de més de quize dies que l'Institut d'Assistència Sanitària va iniciar la implantació de mesures organitzatives destaquen nous canvis, entre els quals hi ha la preparació del Centre Sociosanitari del Parc Hospitalari Martí i Julià de Salt per poder ingressar pacients positius en covid19, amb necessitats de convalescència, cures pal·liatives i pacients negatius en COVID-19.



Investigació de vacunes

Segonsns va informar Efe, la ciència treballa ja en un total de vint vacunes i ha identificat un total de trenta medicaments potencials contra el COVID-19, algun dels quals està ja en la seva última fase abans de la seva aprovació definitiva. Durant les últimes dues setmanes, les vacunes en desenvolupament que s'estan investigant en els laboratoris han passat de quatre a vint, segons Farmaindustria.